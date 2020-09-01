Протесты в Беларуси: СМИ сообщили о задержании двух экс-ведущих гостелевидения

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 3 сентября (время московское).

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Месса по погибшим и подвергшимся репрессиям во время мирных митингов в Беларуси, а также их родственникам и друзьям состоится в субботу, 5 сентября, в костеле Симона и Елены в Минске. Как сообщает издание "Наша нива", ожидается, что в Красном костеле в 19.00 соберутся не только католики, но и верующие разных конфессий и атеисты.

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В Совете Безопасности ООН пройдут слушания по ситуации в Беларуси. Как сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на МИД Эстонии, заседание инициировано Таллином совместно с США и Великобританией, которые являются членами Совета Безопасности ООН, а также с Канадой, Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией и Украиной. В слушаниях, которые запланированы на 4 сентября в формате видеосвязи, примут участие спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в РБ Анаис Марен, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, зампредседателя Правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович и юрист Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сахович. Слушания пройдут под председательством главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Более 20 белорусских IT-фирм намерены переехать в Литву

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Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что к нему поступили обращения от 21 белорусской фирмы в области информационных технологий, которые хотели бы переехать в Литву из Беларуси. Власти Литвы намерены принять меры по облегчению этого процесса и другой помощи пострадавшим от репрессий жителям Беларуси.

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Михаил Мишустин

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречи с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко. Об этом накануне сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого". "Во Дворце (независимости, резиденции Лукашенко. - Ред.) с Мишустиным встретится сперва Головченко, потом тет-а-тет разговор продолжится с президентом", - говорится в сообщении канала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в ближайшие две недели состоится визит Лукашенко в Москву. По его словам, в настоящее время согласовывается точная дата встречи двух лидеров. За последние две недели Мишустин и глава правительства Беларуси провели три телефонных разговора, сообщает "Интерфакс".

СМИ: Задержаны бывшие ведущие гостелевидения Дудинский и Кохно

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Издание Onliner сообщает о задержании двух бывших ведущих белорусского государственного телевидения, выступивших с оппозиционными заявлениями. Речь идет о Денисе Дудинском, который ранее из-за своих постов в соцсетях был отстранен от работы на фестивале "Славянский базар", и Дмитрии Кохно, который вел передачу "Удачи в придачу".

Факт задержания Дениса Дудинского порталу Tut.by подтвердил неназванный источник. Дмитрия Кохно, по данным Telegram-канала "МотолькоПомоги", задержали, когда он выходил из подъезда и садился в машину. В РУВД Минска эту информацию пока не подтвердили.

Хроника протестов в Беларуси 2 сентября

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