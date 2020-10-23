 Протесты в Беларуси: в воскресенье истекает срок ″народного ультиматума″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.10.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: в воскресенье истекает срок "народного ультиматума"

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 25 октября.

На акции протеста в Минске

На акции протеста в Минске

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 25 октября (время московское).

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Вечером в пятницу состоялся телефонный разговор госскекретаря США Майка Помпео и Александра Лукашенко. Как сообщили DW в государственном депортаменте США, в ходе разговора Помпео призвал к немедленному освобождению незаконно задержанного белорусскими властями гражданина США Виталия Шклярова и разрешению ему выехать из страны. Госсекретарь также в очередной раз заявил, что Вашингтон поддерживает стремления белорусского народа к демократии.

Белорусские СМИ сообщили, что "Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге" и заявил, что Россия является главным союзником Беларуси.

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25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти. Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

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    Автор: Ольга Тихомирова


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