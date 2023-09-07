Война, день 561-й: ВСУ прорвали оборону РФ в Запорожье

На 561-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Успехи украинского контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорвать российскую оборону и добиваются успехов в контрнаступлении, полагает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украинцы постепенно отвоевывают позиции, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку", - сказал Столтенберг в Европарламенте. "Это тяжелые бои, трудные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских войск и продвигаются вперед", - добавил генсек НАТО.

Недавние успехи Украины "значительны" и дают ее вйскам "реалистичную возможность" - 40-50 процентов - до конца года прорвать все российские оборонительные линии, заявил директор аналитического отдела разведывательного управления Минобороны США Трент Мол в интервью The Economist. В то же время он предупредил, что ограниченность боеприпасов и ухудшение погоды сделают эту задачу "очень трудной". По словам Мола, даже если в этом году ВСУ не удастся добиться прорыва, но получится расширить позиционный район вокруг Работино в Запорожской области, удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов, то Украина будет иметь все возможности для нового рывка в 2024 году.

Удары российских беспилотников

Из 33 ударных беспилотников Shahed-136/131, выпущенных Россией по Сумской и Одесской областям в ночь на 7 сентября, сбиты 25, сообщили Воздушные силы ВСУ. По их данным, дроны летели несколькими группами с северного, юго-восточного и южного направлений, в основном в сторону южных районов Одесской области. В Одесской области в результате этой атаки были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.

Ракета, взорвавшаяся на рынке в Константиновке 6 сентября, могла быть украинской, считает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. По его словам, такое предположение ему позволяет сделать анализ видеозаписи удара, которую опубликовал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. На видео видно, что ракета прилетела с северо-запада, то есть с территории, контролируемой украинскими военными, заявил он на YouTube-канале российского журналиста Майкла Наки. По словам Левиева на это, в частности, указывают отражения ракеты на кузовах автомобилей. Расследователь указал, что если данная ракета была выпущена из комплекса С-300, как заявили украинские власти, то она, вероятнее всего, принадлежала украинцам. Ближайшие позиции войск РФ к северо-западу от Константиновки расположены в Белгородской области, а выпущенная из С-300 ракета не могла преодолеть столь большое расстояние, подчеркнул он. Левиев подчеркнул, что не считает намеренным данный удар, речь может идти только о "трагической случайности". Аналогичное мнение высказал и военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke). Ранее украинские власти сообщили, что в результате российского удара по центральному рынку в Константиновке погибли 16 человек, еще 33 были ранены.

Российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с ростом дефицита комплектующих к высокоточному оружию, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. Аналитики ссылаются на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, сказавшего, что Россия может производить за месяц лишь десятки крылатых ракет "Калибр" и еще меньше - ракет для комплексов "Искандер", что не позволит РФ пополнить запасы, имевшиеся в стране до 2022 года. Россия испытывает трудности с приобретением современного оптического оборудования, электроники, чипов и схем, добавляют эксперты ISW со ссылкой на Юсова, подчеркивая, что "серый импорт" и контрабанда не в состоянии целиком покрыть потребности российского ОПК.

Сбитые беспилотники в России

В Московской области в Раменском городском округе ПВО сбила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. По данным Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа в Подмосковье был сбит около 3 часов ночи. На месте падения дрона взрывной волной выбиты стекла в окнах жилых домов, свидетельствуют выложенные в соцсетях фото и видео.

В Ростове-на-Дону произошел взрыв неподалеку от штаба Южного военного округа (ЮВО), сообщил Telegram-канал Baza. После взрыва начался пожар. Другие Telegram-каналы сообщили о трех взрывах, предшествовавших пожару. В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ПВО сбила два беспилотника, один из которых упал за пределами города, а второй - в центре. В результате было повреждено несколько автомобилей. Агентство ТАСС сообщило об одном пострадавшем и трех поврежденных зданиях в результате взрыва.

На "промышленном объекте города Брянска" начался пожар после атаки БПЛА, заявил губернатор Брянской обасти Александр Богомаз. По его словам, загорелось административное здание. Минобороны РФ при этом отчиталось о сбитии двух дронов над регионом и "пресечении" попытки теракта.

Военная помощь Украине

Франция начала поставки Украине беспилотных летательных аппаратов, произведенных компанией Delair, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Киев выбрал более 150 беспилотников, Париж финансирует поставки, отметил министр. Лекорню не назвал конкретные модели, которые получит Киев.

Германия в будущем году намерена увеличить закупки боеприпасов в три раза, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), не приведя при этом каких-либо подробностей. Берлин ведет переговоры с Данией и Нидерландами о совместном приобретении боеприпасов, заявил источник агентства Reuters в сфере обороны.

Поставки украинского зерна

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без России, поскольку, по ее мнению, нет никаких ограничений для судов, которые проходят коридором по территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции. Об этом сообщил на пресс-конференции посол Украины в Турции Василий Боднар.

Украинское зерно пошло на экспорт через хорватские порты, заявила первый вице-премьер Украины - министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. По словам Свириденко, Украина готова расширять этот транспортный коридор. "Считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", - сказала министр. Свириденко также обсудила с Пленковичем вопросы снятия ограничений для украинского экспорта и локализации производства техники для разминирования.

Через порты Балтии и Польши после расширения коридоров в Балтийском море можно будет ежегодно отправлять до 10 млн тонн украинского зерна, заявил президент Литвы Гитанас Науседа по завершении саммита "Инициативы трех морей" в Бухаресте. "Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, однако, по нашим расчетам, при условии соблюдения определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составлять 10 млн тонн в год. Это было бы важной частью, важной поддержкой", - цитирует литовского президента портал delfi.lt.

Передача российских активов Украине

США впервые передадут Украине активы, конфискованные у подпавших под санкции российских бизнесменов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам Блинкена, эти активы "будут использованы для поддержки украинских ветеранов войны". "Те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это", - подчеркнул госсекретарь. В свою очередь Госдепартамент США уточнил, что речь идет о 5,4 млн долларов, предназначенных для поддержки и реабилитации военных ветеранов. В феврале генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины. Тогда сообщалось, что Киев получит 5,4 млн долларов основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Австрия не выдаст Киеву украинцев призывного возраста

Австрия не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщил австрийский портал Exxpress со ссылкой на австрийское МВД. "Это было бы массированным посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали", - заявил изданию представитель ведомства, комментируя недавние заявления Киева о возможной экстрадиции уклонистов. Как выяснил Exxpress, в Австрии находится около 14 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-54 лет, зарегистрированных в качестве беженцев. Даже если Вена получит письменный запрос от Киева об экстрадиции этих людей, то он будет проигнорирован, подчеркнул собеседник издания. Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к другим странам с запросами об экстрадиции незаконно покинувших Украину мужчин призывного возраста.

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