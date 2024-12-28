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Цифровые технологииИталия

Пророссийские хакеры атаковали аэропорты Милана и МИД Италии

Николай Линке
28 декабря 2024 г.

Злоумышленники взломали сайты миланских аэропортов и написали, что "итальянские русофобы получают заслуженный киберответ". Также атакованы порталы МИД и транспортных компаний Италии.

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Международный аэропорт Милан-Мальпенса
Международный аэропорт Милан-МальпенсаФото: Giovanni Mereghetti/UIG/IMAGO

Итальянская полиция начала расследование после кибератаки на объекты инфраструктуры страны в субботу, 28 декабря. Об этом сообщает агентство AFP.

Хакеры: "Киберответ итальянским русофобам"

В субботу были взломаны сайты миланских аэропортов Мальпенса и Линате, а также порталы транспортных систем Турина и Сиены Siena Mobilità и Gruppo Trasporti Torino. Как пишет итальянское агентство ANSA, на сайтах аэропортов появились сообщения "Итальянские русофобы получают заслуженный киберответ" от хакеров из группировки NoName057. 

В своем Telegram-канале эти хакеры называют себя "самой активной пророссийской хакерской группировкой".

Нападение коснулось лишь внешних сайтов воздушных гаваней, а не внутренних информационных систем, связанных с посадкой и вылетом рейсов. По данным агентства Reuters, итальянские программисты отбили атаку в течение двух часов.

МИД Италии: Атака возможно имеет российское происхождение

Кибератаке также подверглись сайты МИД Италии и транспортной федерации Federtrasporto. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что это "уже третья хакерская атака за последние три дня" и что "сегодняшнее нападение, очевидно, имеет российское происхождение".

Таяни поручил создать в МИД новое управление по кибербезопасности и искусственному интеллекту, а также усилить меры безопасности для итальянских посольств.

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