BDI не ожидает восстановления экономики ФРГ до 2024 года

В Федеральном объединении немецкой промышленности призвали правительство ФРГ к срочным реформам в области цен на электроэнергию, налоговом законодательстве, а также привлечении рабочей силы из-за рубежа.

Конкурентоспособность Германии все больше снижается, утверждает Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). В этом году немецкая экономика будет только стагнировать, а во всем мире она вырастет, по крайней мере, на 2,7 процента, что на один процентный пункт меньше, чем в среднем за последние 20 лет, указали в BDI в понедельник, 19 июня. "Германия отстает", - заявил глава BDI Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm) в начале двухдневной отраслевой конференции в Берлине.

Инвестиции в экономику снижаются, Германия уже находится в состоянии рецессии. В лучшем случае положительные изменения наступят в течение 2024 года, полагает Руссвурм.

Необходимы срочные реформы

Глава BDI призвал к выработке долгосрочной устойчивой концепции для надежного обеспечения промышленности конкурентоспособными на международном уровне ценами на электроэнергию. "Чтобы сделать электроэнергию более привлекательной, чем ископаемое топливо, необходимо снизить многочисленные государственные обременения, такие как налоги, сборы и сетевые платежи", - указал Руссвурм.

По его информации, все больше компаний, вплоть до малого и среднего бизнеса, рассматривают возможность переноса части своей бизнеса из Германии. "Нам нужны лучшие налоговые условия для инвестиций на месте - и они нужны нам сейчас, а не когда-нибудь", - подчеркнул глава BDI. Кроме того, стране требуется больше квалифицированных работников, в том числе из-за рубежа, добавил Руссвурм.

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