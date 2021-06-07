Промышленность Германии в апреле получила меньше заказов

Промышленность ФРГ на фоне слабеющего внутреннего спроса в апреле получила значительно меньше заказов, чем ожидалось. По сравнению с мартом соответствующий показатель снизился на 0,2 процента, сообщило министерство экономики ФРГ в понедельник, 7 июня. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, после прироста, продолжавшегося три месяца подряд, ожидали плюса в объеме 1,0 процента.

В марте количество заказов в промышленности ФРГ выросло, по скорректированным данным, на 3,9 процента, а не на 3 процента, как сообщалось ранее. По сравнению с февралем 2020 года, когда в Германии начали вводить ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, количество заказов в апреле 2021 года увеличилось на 9,9 процента, а по сравнению с апрелем 2020 - первым месяцем локдауна - на 78,9 процента.

Внутри Германии количество заказов в промышленности в апреле сократилось в месячном исчислении на 4,3 процента. В то же время количество зарубежных заказов увеличилось на 2,7 процента, из них на 0,7 процентов - за счет заказов в еврозоне и на 3,8 процента - из остального мира.

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