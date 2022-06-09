 Прокуроры требуют для певца Ар Келли 25 лет за педофилию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2022

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Мир

Прокуроры требуют для певца Ар Келли 25 лет за педофилию

Прокуроры в США потребовали для автора песни "I Believe I Can Fly" 25 лет тюрьмы за насилие над несовершеннолетними, адвокаты Ар Келли настаивают на 17.

Роберт Келли

Роберт Келли

Американский певец Роберт Келли, известный под псевдонимом Ар Келли (R. Kelly), должен быть приговорен как минимум к 25 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом говорится в записке, поданной прокурорами в среду, 8 июня, на фоне готовящегося в этом месяце оглашения приговора.

Суд присяжных в Нью-Йорке в 2021 году признал исполнителя виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии прокуроров, менеджеры и окружение артиста, которые помогали Келли встречаться с девушками и держать их в повиновении, составляли преступное сообщество.

Несколько обвинительниц дали детальные показания, в которых утверждали, что Келли подвергал своих несовершеннолетних жертв сексуальным извращениям.

Адвокаты настаивают на 17 годах лишения свободы

Певец использовал "славу, деньги и популярность", чтобы систематически издеваться над молодыми девушками для сексуального удовлетворения, говорится в прокурорской записке. В ней далее подчеркивается, что исполнитель избегал наказания в течение почти 30 лет и теперь должен быть привлечен к ответственности.

Адвокаты Келли настаивают на сроке в 17 лет лишения свободы.

По версии следствия, первый случай надругательства произошел еще в 1998 году, после чего они неоднократно повторялись - до 2010 года. Обвинения были предъявлены минимум по десяти пунктам. Приговор 55-летнему Келли будет вынесен 29 июня.

Долгие годы находился под подозрением

Роберта Келли на протяжении многих лет подозревали в преступлениях сексуального характера. В 2008 году его обвинили в изготовлении детской порнографии, но в итоге оправдали. Он полностью отрицал свою вину.

Исполнитель сочинял в стиле ритм-н-блюз. В 1998 году он впервые удостоился престижной музыкальной премии "Грэмми" в категории "лучшая R & B песня" за композицию "I Believe I Can Fly".

По данным журнала Billboard, Ар Келли - наиболее успешный сольный певец 1990-х годов по числу синглов, попавших в число 40 лучших композиций в США. По состоянию на 2005 год пять его альбомов возглавляли рейтинг Billboard 200.

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    Автор: Никита Баталов


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