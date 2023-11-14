Политику Милову заочно запросили девять лет колонии

Уехавшего из России соратника Навального заочно судят за распространение "фейков" об армии.

Прокурор Басманного районного суда Москвы попросил заочно приговорить соратника оппозиционера Алексея Навального, политика Владимира Милова к девяти годам лишения свободы по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили корреспонденты "Осторожно, новости" и SOTA из зала суда.

Кроме этого, обвинение потребовало назначить Милову пятилетний запрет на публикацию материалов в интернете.

Поводом для возбуждения дела стал ролик в YouTube

Поводом для преследования стал трехчасовой эфир политика на YouTube-канале "Навальный Live" в марте 2022 года под названием "Военные преступления Путина", в котором Милов говорил об убийстве российскими военными мирных жителей в Украине.

Адвокат политика Елена Зарецкая считает, что вина ее подзащитного доказана не была, а сам ролик -"это субъективно личное мнение Милова". Приговор будет оглашен 16 ноября, отмечает SOTA.

Милов объявлен в розыск и внесен в реестр "иноагентов"

Министерство внутренних дел РФ объявило Милова в розыск в июне 2022 года. Перед этим российский Минюст объявил политика "иностранным агентом". Милов покинул Россию в 2021 году.

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