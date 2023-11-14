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Политику Милову заочно запросили девять лет колонии

Жан Рофе
14 ноября 2023 г.

Уехавшего из России соратника Навального заочно судят за распространение "фейков" об армии.

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Российский оппозиционный политик Владимир Милов (фото из архива)
Владимир Милов (фото из архива)Фото: Claudio Furlan/picture alliance

Прокурор Басманного районного суда Москвы попросил заочно приговорить соратника оппозиционера Алексея Навального, политика Владимира Милова к девяти годам лишения свободы по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили корреспонденты "Осторожно, новости" и SOTA из зала суда.

Кроме этого, обвинение потребовало назначить Милову пятилетний запрет на публикацию материалов в интернете.

Поводом для возбуждения дела стал ролик в YouTube

Поводом для преследования стал трехчасовой эфир политика на YouTube-канале "Навальный Live" в марте 2022 года под названием "Военные преступления Путина", в котором Милов говорил об убийстве российскими военными мирных жителей в Украине.

Адвокат политика Елена Зарецкая считает, что вина ее подзащитного доказана не была, а сам ролик -"это субъективно личное мнение Милова". Приговор будет оглашен 16 ноября, отмечает SOTA.

Милов объявлен в розыск и внесен в реестр "иноагентов"

Министерство внутренних дел РФ объявило Милова в розыск в июне 2022 года. Перед этим российский Минюст объявил политика "иностранным агентом". Милов покинул Россию в 2021 году.

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