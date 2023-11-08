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Прокурор запросил для Саши Скочиленко 8 лет колонии

Анастасия Штайнмиллере
8 ноября 2023 г.

Художницу Сашу Скочиленко, заменившую ценники в супермаркете "Перекресток" антивоенными листовками, обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ. Она находится под стражей с апреля 2022 года.

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Художница Александра Скочиленко в суде, фото из архива
Александра Скочиленко, фото из архиваФото: Privat

Во время очередного заседания Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по делу художницы Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ, прокурор попросил приговорить ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщаетв среду, 8 ноября, издание "Медиазона".

33-летняя Скочиленко провела в следственном изоляторе (СИЗО) около полутора лет. У нее диагностированы несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, сотрудники СИЗО уведомили суд о том, что подсудимая "может следовать этапом".

Сашу Скочиленко арестовали 11 апреля 2022 года за то, что она заменила несколько ценников в супермаркете "Перекресток" на антивоенные листовки, на которых вместо названий товаров стояла информация о действиях российской армии в Украине. Действия Скочиленко не были зафиксированы камерами наблюдения, но на следующий день после подмены ценников на нее написала заявление в полицию 72-летняя пенсионерка, которая была в магазине и наблюдала за действиями девушки.

Василеостровский райсуд 13 апреля 2022 года постановил заключить Скочиленко под стражу. Сначала ее отправили в изолятор временного содержания, потом перевели в СИЗО-5. За нарушение статьи 207.3 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы. Следующее заседание по делу художницы состоится 13 ноября.

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