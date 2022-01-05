Расследование против экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо прекращено

Прокурор округа Олбани (штат Нью-Йорк) Дэвид Соарес прекратил расследование в отношении экс-губернатора штата Эндрю Куомо,которого обвинила в сексуальных домогательствах одна из бывших подчиненных. "Хотя заявительница по этому делу шла на сотрудничество со следствием и заслуживает доверия, после рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что не сможем выполнить" нашу задачу в суде, подчеркнул Соарес во вторник, 4 января, добавив, что, тем не менее, "глубоко обеспокоен" и серьезно воспринимает обвинение. Окружной прокурор также сообщил, что уже уведомил суд о прекращении расследования.

"Составляющие статутного права Нью-Йорка делают это дело недоказуемым", - подчеркнул Дэвид Соарес, не уточнив, однако, при этом, почему он считает, что добиться обвинительного заключения будет трудно.

Прокуратура не считает возможным выдвижение других обвинений

Соарес отметил, что прокуратура изучала возможность вынесения обвинений и по другим статьям, но ни одно из них не соответствовало бы фактам, которыми располагает следствие.

Сам Эндрю Куомо пока не прокомментировал решение прокурора. Ранее он отрицал, что намеренно проявлял неуважение к женщинам.



Ранее расследование в отношении экс-губернатора прекратили две другие прокуратуры.

Независимое расследование

В начале августа 2021 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором утверждалось, что Куомо домогался как минимум 11 женщин, в том числе своих сотрудниц, нарушив как федеральные, так и региональные законы. Еще до публикации ряд женщин публично обвинил политика в ненадлежащем поведении. Они говорили об оскорбительных или непристойных комментариях экс-губернатора, приставаниях и поцелуях без их согласия.

Комментируя ситуацию, президент США Джозеф Байден тогда отметил, что Куомо, возможно, предъявят официальные обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными.

Куомо подал в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк

Эндрю Куомо подал в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк 10 августа 2021 года. Тогда же он высказал мнение, что речь идет о "политически мотивированной" атаке на него. Его уход происходил в условиях, когда в обществе активно звучали призывы подвергнуть его импичменту. Подобные заявления озвучивались - даже несмотря на то, что действия политика в борьбе с пандемией, по данным экспертов, положительно оценивались соотечественниками.

Эндрю Куомо занимал пост губернатора Нью-Йорка в течение трех сроков.

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