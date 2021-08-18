Прокуратура в Челябинске проводит проверку после сильного выброса сероводорода

В Челябинске зафиксирован "залповый выброс" сероводорода. ЧП произошло в ночь на среду, 18 августа, в Металлургическом районе города в районе очистных сооружений муниципального предприятия по водоснабжению и водоотведению, сообщил в Telegram замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
"Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных", - заявил Безруков. В сообщении также рекомендуется жителям не открывать окна, сократить до минимума пребывание на улице, использовать средства индивидуальной защиты, больше пить и проводить влажную уборку помещений.
Кроме того, предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а коммунальным службам - усилить полив улиц.
Позже показатели сероводорода пришли в норму
Позже Безруков сообщил о снижении концентрации сероводорода и нормализацию ситуации. "Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах, выброс был разовый", - отмечается в заявлении. По этим данным, в настоящее время жалобы жителей отсутствуют.
Прокуратура Челябинской области начала проверку в связи с техногенной аварией, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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Автор: Дарья Брянцева