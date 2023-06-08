Прокуратура Украины расследует "экоцид" после прорыва КГЭС

На 470-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 июня (время московское).

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Государственная пограничная служба Украины публикует свежую видеосъемку разрушенной плотины Каховской ГЭС и затопленных деревень.

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Украинская прокуратура начала досудебное расследование по подозрению на экоцид из-за массовой гибели рыбы в Криворожской области Украины. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает в своем Telegram-канале Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, разрушение плотины Каховской ГЭС привело к критическому снижению воды в Каховском водохранилище, в результате чего около села Марьянское произошла "массовая гибель водных биоресурсов". К заявлению приложен видеоролик, в котором видно, как на высохшем после ухода воды дне водохранилища погибают тысячи рыб.

Хроника событий 8 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 июня 14.00 - 23.59 >>>

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