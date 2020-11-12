Прокуратура просит приговорить Майкла Калви к шести годам условно

Государственное обвинение в четверг, 15 июля, попросило московский суд приговорить американского бизнесмена Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok к шести годам лишения свободы условно. Для другого фигуранта "дела Baring Vostok" - операционного партнера фонда, гражданина Франции Филиппа Дельпаля прокуратура запросила пять лет условно, сообщает "Интерфакс".

Дело в отношении Калви и его коллег рассматривает Мещанский суд Москвы с декабря 2020 года. Кроме американского бизнесмена и Дельпаля, на скамье подсудимых еще пять человек: партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Прокуратура запросила для всех обвиняемых тоже условные сроки: для Абгаряна - 5 лет, Владимирова и Цакунова - 4,5 года, Зюзина - 5,5 лет, Кордичева - 4 года. Испытательный срок всем подсудимым прокуратура попросила установить на пять лет.

Никто из подсудимых вину не признает

Банк "Восточный" признан потерпевшим по делу Калви. Представитель банка в прениях в суде указал, что в настоящее время причиненный "Восточному" ущерб возмещен, поэтому претензий к фигурантам нет. После выступления прокуратуры в прениях сторон Майкл Калви выразил надежду на то, что суд прекратит уголовное дело.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено в середине февраля 2019 года. Всем подсудимым вменяют в вину хищение денежных средств путем растраты в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2015 году фигуранты заменили на балансе банка "Восточный" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. Никто из подсудимых вину не признает. Майкл Калви утверждает, что дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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