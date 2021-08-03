Прокуратура просит назначить условный срок Олегу Навальному

Государственное обвинение запросило условный срок Олегу Навальному, являющемуся обвиняемым по так называемому "санитарному делу" - о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной протестной акции 23 января в Москве. Прокурор запросил для брата оппозиционера Алексея Навального один год условно с испытательным сроком три года, сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов в среду, 4 августа.
В тот же день стало известно о требовании начальника 19-й инспекции московского управления ФСИН Николая Алферова заменить меру пресечения на арест главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, также проходящей по "санитарному делу". Претензии ФСИН сводятся к тому, что Васильева несколько раз опаздывала домой на 3-10 минут, заявил адвокат Дмитрий Джулай. Согласно действующей мере пресечения - запрет определенных действий - Васильева должна возвращаться домой до 20 часов.
Накануне Преображенский суд Москвы вынес обвинительный приговор по "санитарному делу" оппозиционному политику, соратнице Навального Любови Соболь, приговорив ее к ограничению свободы сроком на полтора года. Соболь запретили выходить из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, ее обязали являться в инспекцию трижды в месяц.
"Санитарное дело" против сторонников Навального
"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Олега Навального, Анастасии Васильевой и Любови Соболь, по этому делу проходят экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.
На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и хулиганстве.
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Все средства подавления
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С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман