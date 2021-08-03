 Прокуратура просит назначить условный срок Олегу Навальному | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2021

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Россия

Прокуратура просит назначить условный срок Олегу Навальному

Гособвинение по "санитарному делу" запросило для брата Алексея Навального условное наказание сроком на один год с испытательным сроком три года, заявил адвокат Никос Параскевов.

Фигурант санитарного дела Олег Навальный

Фигурант "санитарного дела" Олег Навальный

Государственное обвинение запросило условный срок Олегу Навальному, являющемуся обвиняемым по так называемому "санитарному делу" - о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной протестной акции 23 января в Москве. Прокурор запросил для брата оппозиционера Алексея Навального один год условно с испытательным сроком три года, сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов в среду, 4 августа.

В тот же день стало известно о требовании начальника 19-й инспекции московского управления ФСИН Николая Алферова заменить меру пресечения на арест главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, также проходящей по "санитарному делу". Претензии ФСИН сводятся к тому, что Васильева несколько раз опаздывала домой на 3-10 минут, заявил адвокат Дмитрий Джулай. Согласно действующей мере пресечения - запрет определенных действий - Васильева должна возвращаться домой до 20 часов.

Накануне Преображенский суд Москвы вынес обвинительный приговор по "санитарному делу" оппозиционному политику, соратнице Навального Любови Соболь, приговорив ее к ограничению свободы сроком на полтора года. Соболь запретили выходить из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, ее обязали являться в инспекцию трижды в месяц.

"Санитарное дело" против сторонников Навального

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Олега Навального, Анастасии Васильевой и Любови Соболь, по этому делу проходят экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.

На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и хулиганстве.

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    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

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    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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