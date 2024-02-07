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Движение "Я/Мы Сергей Фургал" могут признать экстремистским

Алексей Волошинов
7 февраля 2024 г.

Иск о признании движения экстремистским подал прокурор Хабаровского края. Его рассмотрит краевой суд.

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в зале суда
Сергей Фургал в суде перед оглашением ему приговора, февраль 2023Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Прокурор Хабаровского края в среду, 7 февраля, потребовал признать экстремистской организацией и запретить на территории России движение "Я/Мы Сергей Фургал", созданное в поддержку бывшего губернатора Хабаровского Края летом 2020 года. Иск будет рассмотрен в краевом суде 22 февраля.

Дела против Сергея Фургала

В июле 2020 года Сергея Фургала задержали по подозрению в организации одного покушения на убийство и двух убийств бизнесменов. По версии следствия, он якобы совершил эти преступления в 2004-2005 годах в Амурской области и Хабаровском крае.

В феврале 2023 года Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Сам экс-губернатор вину в организации убийств и покушения на убийство не признал.

Позже против Сергея Фургала было возбуждено еще одно уголовное дело - о хищении активов "МСП Банка". По словам главы российского СК Александра Бастрыкина, общий ущерб в результате противоправных действий членов "преступного сообщества, созданного Фургалом" превысил 3,8 млрд рублей. На заседании суда по этому делу во вторник, 6 февраля, Сергей Фургал пожаловался на пыточные условия в СИЗО: по его словам, на выезде из суда его поместили в "помещение 50 на 50 сантиметров, где нет вентиляции и света".

Протесты в поддержку Сергея Фургала

Митинг в поддержку Сергея Фургала 8 августа 2020 года в Хабаровске
Митинг в поддержку Сергея Фургала 8 августа 2020 года в ХабаровскеФото: Aleksandr Yanyshev/AFP/Getty Images

С момента задержания Сергей Фургала в июле 2020 года по всему Хабаровскому краю проходили масштабные протесты в его поддержку. Митингующие требовали освободить экс-губернатора. По разным оценкам, 18 июля 2020 года на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышло от 50 до 80 тысяч человек.

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