Прокуратура нашла хищение 620 млн рублей на системе для МЧС

Главная военная прокуратура России выявила признаки мошенничества в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы МЧС "Безопасный город". Об этом агентство РБК сообщает в понедельник, 27 ноября, со ссылкой на неназванных собеседников.

Прокуратура отправила материалы проверки в Следственный комитет России, который должен принять решение о возбуждении или отказе в уголовном деле. По словам источника РБК, объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. "Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы", - подчеркивает собеседник РБК.

СК опросил сотрудников организации-исполнителя заказа

Основным исполнителем работ в рамках первого этапа модернизации "Безопасного города" был Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в госкорпорацию "Ростех". Речь идет о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС, пишет РБК. В НЦИ создавали новые технические и правовые стандарты для "Безопасного города", в том числе регулирующий проект федерального закона. По данным РБК, следователь уже опросил некоторых сотрудников НЦИ.

Представляющий их интересы адвокат Владимир Герасименко назвал квалификацию события в материалах проверки "странной". "Научная работа проделана, техническое задание выполнено, акты заказчиком подписаны, деньги уплачены. Допускаю, что у заказчика НИОКР могли поменяться требования к "Безопасному городу", - сказал РБК Герасименко, указав, что проект запускался при одном руководстве МЧС, а принимали его уже другие люди.

Система "Безопасный город"

Комплекс "Безопасный город" существует с 2007 года, в его задачи входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга: датчиков, газоанализаторов, сенсоров и камер видеофиксации. Нынешнюю концепцию комплекса разработали в 2014 году. Совокупные расходы на создание систем безопасности разного уровня превысили 150 млрд руб.

В 2020 году и.о. главы МЧС Александр Чуприян докладывал вице-премьеру Юрию Борисову о сложностях, которые возникли в системе при сборе данных из-за того, что ее построением занимались разные подрядчики без единых стандартов, пишет РБК. По состоянию на 2020 год МЧС отчитывалось о запуске "Безопасного города" в 12 регионах.

В прошлом году МЧС запросило 15 млрд рублей из федерального бюджета на развертывание системы в граничащих с Украиной регионах.

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