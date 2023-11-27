  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПреступностьРоссия

Прокуратура нашла хищение 620 млн рублей на системе для МЧС

Даниил Сотников
27 ноября 2023 г.

Военная прокуратура направила в СК материалы о хищении 620 млн рублей при модернизации системы МЧС "Безопасный город".

https://p.dw.com/p/4ZTf7
Сотрудники МЧС у здания "Детского мира" в Москве
Сотрудники МЧС у здания "Детского мира" в МосквеФото: picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin

Главная военная прокуратура России выявила признаки мошенничества в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы МЧС "Безопасный город". Об этом агентство РБК сообщает в понедельник, 27 ноября, со ссылкой на неназванных собеседников.

Прокуратура отправила материалы проверки в Следственный комитет России, который должен принять решение о возбуждении или отказе в уголовном деле. По словам источника РБК, объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. "Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы", - подчеркивает собеседник РБК.

СК опросил сотрудников организации-исполнителя заказа

Основным исполнителем работ в рамках первого этапа модернизации "Безопасного города" был Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в госкорпорацию "Ростех". Речь идет о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС, пишет РБК. В НЦИ создавали новые технические и правовые стандарты для "Безопасного города", в том числе регулирующий проект федерального закона. По данным РБК, следователь уже опросил некоторых сотрудников НЦИ.

Представляющий их интересы адвокат Владимир Герасименко назвал квалификацию события в материалах проверки "странной". "Научная работа проделана, техническое задание выполнено, акты заказчиком подписаны, деньги уплачены. Допускаю, что у заказчика НИОКР могли поменяться требования к "Безопасному городу", - сказал РБК Герасименко, указав, что проект запускался при одном руководстве МЧС, а принимали его уже другие люди.

Система "Безопасный город"

Комплекс "Безопасный город" существует с 2007 года, в его задачи входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга: датчиков, газоанализаторов, сенсоров и камер видеофиксации. Нынешнюю концепцию комплекса разработали в 2014 году. Совокупные расходы на создание систем безопасности разного уровня превысили 150 млрд руб.

В 2020 году и.о. главы МЧС Александр Чуприян докладывал вице-премьеру Юрию Борисову о сложностях, которые возникли в системе при сборе данных из-за того, что ее построением занимались разные подрядчики без единых стандартов, пишет РБК. По состоянию на 2020 год МЧС отчитывалось о запуске "Безопасного города" в 12 регионах.

В прошлом году МЧС запросило 15 млрд рублей из федерального бюджета на развертывание системы в граничащих с Украиной регионах.

Смотрите также:

Big Brother в подземке Москвы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Человек с пачкой денежных купюр

Российская коррупция вне европейской конвенции: каковы последствия?

Российская коррупция вне европейской конвенции: каковы последствия?

Денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию усложнит преследование коррупционеров из России за рубежом, считают эксперты. По их мнению, борьба с коррупцией - мощное оружие в руках властей РФ.
Политика10 января 2023 г.
Полиция на акции протеста в Москве

Структура "Ростеха" создает ПО для предсказания беспорядков

Структура "Ростеха" создает ПО для предсказания беспорядков

Система, разрабатываемая Национальным центром информатизации, будет отслеживать публикации в соцсетях, а также изучать поведение участников беспорядков.
Политика30 ноября 2021 г.

Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в "Безопасном городе"

Материал РБК
www.rbc.ru