 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Юлии Цветковой | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2022

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Россия

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Юлии Цветковой

Мать художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой сообщила об обжаловании прокуратурой вынесенного неделю назад решения суда, признавшего ее дочь невиновной.

Выставка работ Юлии Цветковой

Выставка работ Юлии Цветковой в Санкт-Петербурге

Прокуратура в Комсомольске-на-Амуре обжаловала оправдательный приговор, вынесенный ЛГБТ-активистке, художнице и феминистке Юлии Цветковой по делу о распространении порнографии, которое было заведено из-за рисунков в соцсети "В контакте". Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила ее мать Анна Ходырева в Facebook.

Группа поддержки активистки "Я/Мы Юлия Цветкова" сообщила в Telegram, что апелляция была подана накануне, дата ее рассмотрения пока не известна.

Суд признал Цветкову невиновной

Ровно неделю назад, 15 июля, Центральный суд Комсомольска-на-Амуре на закрытом заседании оправдал Цветкову , обвиненную в распространении порнографии из-за рисунков вульвы в паблике "Монологи вагины". "Процесс длиною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура может пойти в апелляцию", - написала ее мать в соцсетях. Обвинение требовало приговорить художницу к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело о распространении порнографии против художницы из Комсомольска-на-Амуре было возбуждено в ноябре 2019. До марта 2020 года она находились под домашним арестом, позднее его заменили на подписку о невыезде. Обвинения активистке были предъявлены в июне 2020 года. За последние годы Цветкова получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В феврале 2020 года правозащитный центр "Мемориал" (впоследствии ликвидированный в России) признал Юлию Цветкову политзаключенной. Видеообращения в ее поддержку записывали в том числе телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Рената Литвинова, драматург Людмила Петрушевская.

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    Автор: Виктор Вайц


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