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В ФРГ расследуют покушение на убийство украинского мальчика

Олег Соколенко
2 сентября 2023 г.

Неизвестный мужчина сбросил 10-летнего мальчика с моста в канал. Перед этим он заявил группе украинских детей, что им следует говорить по-русски. Прокуратура расследует покушение на убийство.

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Автомбили немецкой полиции (фото из архива)
Немецкие патрульные полицейские машины (фото из архива)Фото: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Прокуратура Гёттингена расследует покушение на непредумышленное убийство 10-летнего украинского мальчика, совершенное в городе Айнбек (федеральная земля Нижняя Саксония) 26 августа. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 1 сентября.

Согласно сообщению прокуратуры, около 18.40 в указанный день в Айнбеке в районе моста неизвестный мужчина подошел к группе украинских детей. Незнакомцу не понравилось, что дети говорили по-украински, и он заявил, что им следует разговаривать на руссском языке. При этом он добавил, что войну якобы начала Украина. После этого мужчина сначала потянул за волосы девочку, а потом схватил 10-летнего мальчика и сбросил его через перила моста в канал.

Сообщается, что мальчик ударился головой и ногой о железные балки, прикрепленные к мосту. Когда ребенок лежал в канале, злоумышленник также бросил в него стеклянную бутылку, которая попала пострадавшему в правое плечо. Затем мужчина скрылся с места происшествия.

Ребенку оказали помощь в больнице и отпустили домой. Напавший на украинских детей мужчина объявлен в розыск. Прокуратура сообщила его приметы: возраст примерно 40-45 лет, был одет в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты.

В Тюрингии украинский мальчик погиб при пожаре

4 июня стало известно, что в результате пожара в общежитии для беженцев в городе Апольда в федеральной земле Тюрингия погиб 9-летний мальчик из Украины. Еще 10 человек получили ранения и доставлены в больницу. Ведется расследование причин трагедии. 

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