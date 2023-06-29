Живущему в ФРГ чеченцу грозит тюрьма за подготовку убийства

Федеральная прокуратура Германии в четверг, 29 июня, обратилась в Высший земельный суд в Мюнхене с ходатайством о тюремном заключении для живущего в ФРГ россиянина по делу о подготовке убийства по поручению руководства Чечни. Прокуратура просит приговорить подозреваемого, 47-летнего гражданина РФ Валида Д., к 11 годам лишения свободы.

Ведомство считает доказанным, что мужчина согласился организовать убийство чеченского оппозиционера в изгнании, также живущего в ФРГ. По версии прокуратуры, Валид Д. получил соответствующий приказ от сотрудника аппарата безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фигурант приобрел огнестрельное оружие

Гособвинение посчитало изложенные в ходатайстве утверждения подтвержденными после сбора доказательств. По оценке следствия, подозреваемый приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и нанял еще одного человека, также проходящего по делу в статусе подозреваемого, для совершения убийства. Кроме того, планировалось убийство брата чеченского оппозиционера, живущего в Швеции.

Подозреваемый был взят под стражу в начале 2021 года. Процесс в Мюнхене продолжается около года. По данным суда, заключительные выступления обвинения и защиты состоятся в июле, а вердикт может быть оглашен месяцем позднее.

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