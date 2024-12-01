Работники VW анонсировали предупредительные забастовки

Поскольку руководство VW не отказывается от планов увольнений и сокращения зарплаты работникам, профсоюз намерен провести забастовки на заводах концерна. Три дня назад провалился очередной раунд тарифных переговоров.

В ночь на воскресенье, 1 декабря, истек срок договоренностей между работниками и руководством немецкого автоконцерна Volkswagen (VW), обязывающих решать трудовые споры мирным путем. Еще в преддверии истечения этого срока, вечером в субботу, 30 ноября, профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall объявил, что в ближайшее время "на всех заводах" автогиганта, планирующего массовые сокращения сотрудников и понижение зарплаты, пройдут предупредительные забастовки.

Конкретных сроков проведения стачек в профсоюзе не назвали, однако СМИ сообщают, что первая может состояться уже в понедельник, 2 декабря.

По словам главы группы переговорщиков от IG Metall Торстена Грёгера (Thorsten Gröger), этот шаг стал логическим следствием того, что VW и после тарифных переговоров придерживается намерения произвести увольнения и даже закрыть несколько заводов в Германии.

"Мы демонстрировали готовность к компромиссу за столом переговоров, но наша протянутая рука была отвергнута, - заявил представитель профсоюза. - Теперь последуют предупредительные забастовки, которые компания не сможет проигнорировать. В ближайшее время производство будет временно приостановлено на всех заводах".

Продолжение переговоров о зарплате намечено на 9 декабря

Комиссия IG Metall по заработной плате уже единогласно проголосовала за проведение забастовок, чтобы укрепить позиции на переговорах. Третий раунд тарифных переговоров в VW завершился 28 ноября безрезультатно, они продолжатся 9 декабря.

Руководство автоконцерна заявляет о необходимости принятия комплексных мер по реструктуризации, чтобы сделать компанию конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.

Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, из которых шесть находятся в Нижней Саксонии, три - в Саксонии и один - в Гессене. На заводах концерна в Германии работают около 120 тысяч человек, около половины из них - в Вольфсбурге.