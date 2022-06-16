"Проект": Выходцы из спецслужб управляют активами в интересах главы "Газпрома"

Выходец из спецслужб РФ, гражданин России и Украины Сергей Трегуб, а также связанная с ним "разветвленная сеть номиналов" управляют активами в интересах председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Это утверждает издание "Проект" в "расследовании о том, как чекисты приватизировали национальное достояние" России. Материал опубликован на сайте издания в четверг, 16 июня.

Трегуб работал в Сирии, в 1990-х занимал пост военного атташе посольства в Дамаске. Один из собеседников "Проекта" назвал его "бывшим резидентом в одной из стран Ближнего Востока". В 1997 году Трегуб ушел со службы, в 2006 году начал заниматься "ответственными заданиями" в бизнесе, отмечает издание.

По версии расследователей, Сергей Трегуб и группа связанных с ним номинальных владельцев контролируют "акции и доли в компаниях общей стоимостью не менее 2 млрд долларов (1,9 млрд евро)", а с учетом находящейся в их руках роскошной недвижимости размер активов достигает 3 млрд долларов (2,8 млрд евро).

"Многими из этих дворцов пользуется глава "Газпрома"

"По всей стране - от Черного моря до Алтая разбросано огромное количество роскошной недвижимости и компаний, управляемых и записанных на окружение разведчика Сергея Трегуба", - отмечается в публикации. "Мы оцениваем эту недвижимость в сумму не менее миллиарда долларов. Многими из этих дворцов и домов пользуется глава "Газпрома", - подчеркивают журналисты.

Так, в частности, дворцовый комплекс "Миллергоф" в Истринском районе Московской области, а также дома и земельные участки в Подмосковье и Сочи, квартиры в центре Москвы перешли юридическим лицам, "аффилированным с человеком по имени Сергей Трегуб", утверждает "Проект".

На предложение поговорить об активах Миллера полковник разведки Сергей Трегуб ответил с помощью многозначительного эмодзи, комментария не последовало, пишет издание. Сам Миллер публикацию расследователей пока тоже не прокомментировал.

Ранее, 23 мая, издание "Проект" установило имена 166 российских военных, которые по его данным, отдавали приказы в ходе российского вторжения в Украину. По версии "Проекта", в войне участвовали все части российских вооруженных сил, способные идти в наступление: все сухопутные армии - 11 общевойсковых и одна танковая, все наступательные силы ВДВ, все соединения разведки, морская пехота всех четырех флотов, самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация.

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