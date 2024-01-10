Проект DW "Расшифровка Китая": Китай - это КНР или Тайвань?

"Признаете ли вы Конституцию Китайской Республики?" - поинтересовался журналист во время прямых теледебатов с кандидатами в президенты Тайваня. Вопрос непростой. Он касается отношений между островом и материком - между Китайской Республикой (КР) и Китайской Народной Республикой (КНР). Речь идет о правовых рамках для маневра при формировании этих отношений, которые в худшем случае могут вызвать мировую войну в XXI веке.

КНР - "единственный законный представитель Китая"

Согласно международному праву, Китайская Республика или Тайвань - частично признанное государство - в значительной мере находится в изоляции на мировой арене. Организация Объединенных Наций с 1971 года и большинство стран мира признают Китайскую Народную Республику (КНР) единственным законным представителем Китая. Как и Германия, они не поддерживают дипотношений с Тайванем. На данный момент их имеют только 13 государств, в основном небольшие страны Латинской Америки и Тихоокеанского региона, а также Ватикан.

В глазах Пекина сам термин "Тайвань" является словесным раздражителем Фото: Getty Images/AFP/P. Lin

В Пекине рассматривает Тайвань как свою мятежную провинцию. В преамбуле Конституции КНР сказано: "Тайвань является неотъемлемой частью священной территории Китайской Народной Республики". Именно поэтому китайские власти предстоящее голосование на острове называют не "президентскими выборами", а лишь "региональными выборами на Тайване".

В глазах Пекина сам термин "Тайвань" является словесным раздражителем. Он содержит в себе отношение к политическим силам острова, которые стремятся к его независимости. В международных организациях Тайвань называют "Китайским Тайбэем", как это принято в Международном олимпийском комитете (МОК), или "Отдельной таможенной территорией Тайваня, (а также островов. - Ред.) Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу", как это делает Всемирная торговая организация (ВТО).

На основании Конституции КНР Всекитайское собрание народных представителей (парламент страны) в 2005 году утвердило "Закон против сецессии", который легитимизировал использование военной силы для овладения Тайванем, если остров объявит себя независимым государством. Многочисленные ракеты китайской армии уже нацелены на стратегические цели на Тайване. Истребители ВВС неоднократно пересекали так называемую срединную линию в Тайваньском проливе - между материком и островом.

Материковый Китай как часть территории Китайской Республики

На Тайване действует Конституция Китайской Республики в редакции 1947 года. После окончания Второй мировой войны в Азии в 1945 году партия Гоминьдан, основанная Сунь Ятсеном, первым президентом Китая (с 1 января по 1 апреля 1912 года), еще четыре года вела гражданскую войну против коммунистов под руководством Мао Цзэдуна. Потерпев поражение, гоминьдановцы в 1949 году отступили на Тайвань.

Лидеры СССР и Китая Никита Хрущев и Мао Цзэдун, октябрь 1959 года Фото: picture-alliance/dpa/Russian Picture Service

Конституция Китайской Республики 1947 года не определила государственную границу. Статья 4-я конституции, действующая и по сей день, гласит: "Территория Китайской Республики в существующих государственных границах не может быть изменена иначе как по решению Всекитайского собрания".

С 1947 года парламент Китайской Республики (Тайваня) не принимал никаких резолюций о государственных границах. Это означает, что, согласно Конституции Китайской Республики, материковая часть Китая также является ее территорией. При этом провозглашение независимости Тайваня не соответствовало бы его собственной конституции.

США в роли покровителя Тайваня

Когда в 1979 году США установили дипотношения с КНР, в апреле того же года американский Конгресс принял "Закон об отношениях с Тайванем", который создал основу для формальных связей Вашингтона с правительством в Тайбэе. Этот документ, среди прочего, также обязывает власти США "предоставить Тайваню оборонительные вооружения" и "поддерживать способность Соединенных Штатов противостоять любому применению силы или других форм принуждения, которые поставят под угрозу безопасность, социальную или экономическую систему народа Тайваня".

Президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин во время встречи в Калифорнии, 15 ноября 2023 года Фото: Li Xueren/Xinhua/picture alliance

Если бы КНР первой нанесла военный удар по Тайваню, США не обязательно были бы обязаны защищать остров военным путем. Между тем в Вашингтоне также обсуждается вопрос о том, должен ли Белый дом взять на себя более четкие обязательства по защите Тайваня.

Но, как указывает политолог Марко Оверхаус (Marco Overhaus) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), Китай инвестирует в баллистические и крылатые ракеты, которые в случае вооруженного конфликта затрудняют или делают вообще невозможным доступ противника в оперативный район. Это крайне затрудняет США оказание помощи Тайваню в случае конфликта.

Квадратура круга

Вернемся к вопросу о приверженности Конституции Китайской Республики трех кандидатов в ее президенты. Нынешняя сложная правовая ситуация не позволяет Тайваню объявить о своей независимости - это было бы явным нарушением его собственной конституции. При этом, согласно опросам, большинство населения острова отвергает воссоединение с материковой частью Китая, как это предполагает правительство в Пекине. Правовые отношения между Тайванем и материковым Китаем остаются чисто теоретическим юридическим вопросом и темой предвыборной кампании на острове. Высказывания кандидатов в президенты на эту спорную тему содержат заметные нюансы.

Наиболее перспективный кандидат в президенты Тайваня, Лай Циндэ, представляющий правящую Демократическую прогрессивную партию (ДПП), дал уклончивый ответ и свел Конституцию Китайской Республики к гражданским правам, гарантированным государством, а также к демократической форме правления. "На практике на Тайване сейчас применяются только поправки к конституции", - уточнил Лай. Он еще в 2017 году подвергся критике за заявление о том, что является политиком, выступающим за "независимость Тайваня".

С момента начала процесса демократизации на Тайване в 1990-х годах в Конституцию Китайской Республики семь раз вносились поправки, чтобы проложить путь к укреплению демократии. Некоторые разделы конституции были отменены или дополнены. Однако определение государственной территории не было скорректировано. Был добавлен только новый термин: "Свободная территория Китайской Республики" , которая де-юре находится под управлением правительства в Тайбэе - в отличие от "материковой территории", управляемой Пекином. Термин "Свободная территория Китайской Республики" регулирует, в частности, право на участие в выборах на государственные должности в Китайской Республике.

Кандидат в президенты от оппозиционного Гоминьдана Хоу Юи, в свою очередь, заверяет, что конституция высечена в его сердце. По словам Хоу, "Свободная территория Китайской Республики" и материковая часть Китая могут установить мирное сосуществование друг с другом только в том случае, если они "признают и не отрицают суверенитет другой стороны".

Третий участник президентской кампании, лидер Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ, дал на этот вопрос риторический ответ: "Мы трое баллотируемся не на пост губернатора американского штата, не на пост губернатора китайской провинции, а на пост президента Китайской Республики. Зачем мы вообще здесь находимся, если мы не привержены конституции?".

Как председатель сравнительно новой политической силы - ТНП была создана в 2019 году - Кэ, до недавнего времени в течение восьми лет занимавший пост мэра Тайбэя, откровенно высказался на сей счет: "Зачем мы обсуждаем вопрос, на который нет ответа? Это была бы пустая трата времени и сил. На данный момент ни воссоединение (Китая. - Ред.), ни независимость (Тайваня. - Ред.) не являются реальным политическим выбором. Все, что остается, - только статус-кво".

Decoding China ("Расшифровка Китая") - серия публикаций DW, в которой критически анализируются позиции и аргументы Китая по актуальным международным вопросам с немецкой и европейской точек зрения.

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