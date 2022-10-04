Продвижение ВСУ на юге и другие события 223-го дня войны

Украина заявила о продвижении морской пехоты к Черному морю. РФ сообщила о 200 тысячах мобилизованных. Беларусь подтвердила участие в войне.

На 223-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 4 октября, на юге и востоке Украины продолжается контрнаступление ВСУ. Украинская сторона заявила об освобождении еще одного населенного пункта в Херсонской области. В российских СМИ появилась информация об обстреле единственного автомобильного моста в Херсоне из РСЗО HIMARS. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Освобождение села Давыдов Брод

Минобороны Украины объявило во вторник, 4 октября, об освобождении села Давыдов Брод в Херсонской области. Населенный пункт расположен на восточном берегу реки Ингулец. "Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", - заявили в ведомстве. Министерство также опубликовало видео, на котором украинские военнослужащие говорят, что вывешивают украинский флаг над Давыдовым Бродом.

Российское информагентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на экстренные службы, что в Херсоне был обстрелян из ракетных систем залпового огня HIMARS единственный автомобильный мост через Днепр - Антоновский.

За предыдущие сутки Вооруженные силы Украины добились значительных успехов на севере Херсонской области и в районе Лимана в Донецкой области, проинформировал в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW). По данным генштаба Вооруженных сил Украины, были отбиты атаки россиян на трех направлениях: Николаевском, Бахмутском и Горловском. МВД Украины вечером 4 октября заявило в Twitter, что в Херсонской области "деоккупировано более 50 населенных пунктов", в Харьковской области - 169.

Украина отказалась от переговоров с Путиным

Во вторник члены Совфеда РФ единогласно одобрили договоры о "принятии в состав Российской Федерации" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы Владимира Путина об аннексии украинских территорий. В соответствии с документом, опубликованным на сайте украинского президента, ничтожными признаются "документы" о признании Крыма, самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "суверенными и независимыми государствами", а также о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей.

Украина также официально отказалась от любых переговоров с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября, принятое в ответ на аннексию Россией украинских территорий.

Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне

Александр Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне против Украины. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных", - привело государственное агентство БелТА цитату из выступления правителя Беларуси на совещании по вопросам военной безопасности.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак высказал мнение, что на официальный Минск следует оказать такое же давление, как на Россию. Глава военного ведомства заявил, что белорусский режим стоит плечом к плечу с Россией и поддерживает агрессию против Украины.

Членство Украины в НАТО начнут обсуждать в октябре

Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября, рассказала посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко. "Одним из первых шагов будет обсуждение на уровне послов", пояснила она.

На втором этапе этот вопрос рассмотрят на уровне министров обороны. Обсуждение планируют провести 12-13 октября после очередной встречи в формате "Рамштайн".

Минобороны РФ отчиталось о мобилизации 200 тысяч человек

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество мобилизованных в вооруженные силы РФ на 4 октября составляет более 200 тысяч человек. Ранее он сообщал, что призвать планируется в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Главное управление разведки украинского Минобороны утверждает, что мобилизованных россиян отправляют "на самые опасные участки фронта". Представитель ГРУ Андрей Юсов заявил в эфире телеканала Freedom, что "за последние несколько недель" более двух тысяч российских военнослужащих выразили готовность сдаться в плен. По его словам, обращения поступают на горячую линию государственного проекта "Хочу жить".

По данным Forbes, с начала мобилизации Россию покинули 600-700 тысяч человек. Издание привело оценку источника в администрации президента. При этом собеседник указал, что подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, сейчас не представляется возможным. Другой источник Forbes, который, как утверждается, "знаком с кремлевскими оценками", заявил, что с начала мобилизации из России уехали почти миллион человек.

Глава казахстанского МВД Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстан за две недели мобилизации в России въехали более 200 тысяч граждан РФ. За это же время, по его словам, Казахстан покинули 147 тысяч россиян. В целом ситуация на границах нормализовалась, отметил Ахметжанов.

Смотрите также: