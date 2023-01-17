Мобилизация в Росии и другие события 328-го дня войны

Число жертв удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 45. Указ Путина о мобилизации в РФ по-прежнему действует. О захвате Соледара заявили в третий раз. Украина получила от ЕС 3 млрд евро. Арестович ушел в отставку.

На 328-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 17 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Число жертв ракетного удара по жилому дому в Днепре выросло до 45

В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте жилого дома, в который 14 января попала российская ракета X-22. Последние данные таковы: погибли 45 человек, в том числе 6 детей. 79 человек, включая 16 детей, получили ранения и травмы, спасены 39 человек, в том числе шесть детей. Между тем 20 человек числятся пропавшими без вести.

По данным британской военной разведки, жилой дом в Днепре с большой долей вероятности поразила российская противокорабельная ракета Х-22 "Буря" (по классификации НАТО - AS-4 Kitchen), запущенная с бомбардировщика Ту-22М. Эта ракета известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности, говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter. Разведка полагает, что аналогичное оружие было причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Утверждение РФ о том, что к частичному разрушению дома в Днепре имеет отношение украинская ПВО, ошибочно, говорится в сводке.

Арестович ушел в отставку из-за высказывания о ракетном ударе по Днепру

Офис президента Украины удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок подписала соответствующий приказ. Ранее стало известно, что Арестович подал прошение об отставке с этой должности из-за "принципиальной ошибки". Этому предшествовала волна резкой критики, вызванная утверждением советника офиса Зеленского, что российская ракета, которая попала в жилой дом в Днепре 14 января, была сбита украинской ПВО.

Указ Путина о мобилизации продолжает действовать

Действие указа Владимира Путина о "частичной мобилизации" в России продолжается. Об этом говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Документ опубликовало псковское отделение партии "Яблоко". В конце ноября, после того как российские власти объявили об окончании призыва, Гайдук направил обращение Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации. По его мнению, отсутствие официального документа "порождает беспокойство в российских семьях и трудовых коллективах, создает почву для переживаний и слухов".

В ответе администрации президента говорится, что 28 октября 2022 года "завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе", при этом военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников. "Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается", - отмечается в документе.

Шойгу объявил о масштабной реформе российской армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабной реформе вооруженных сил с целью выполнить указание президента Владимира Путина об увеличении численности войск с 1,15 млн до 1,5 млн человек. "Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС", - заявил Шойгу на совещании со своими заместителями, главнокомандующими видов войск и командующими округами.

По словам министра, решено создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа. Предусмотрено и формирование "самодостаточных группировок войск" на аннексированных территориях Украины.

О захвате Соледара объявлено в третий раз за неделю

"Штаб территориальной обороны" самопровозглашенной "ДНР" сообщил о захвате российскими войсками города Соледар Донецкой области. Это уже третье "взятие" Соледара за последнюю неделю. Украинские официальные лица отступление ВСУ из города по-прежнему не подтверждают.

Кремль продолжает публично опровергать заявления владельца частной военной компании Вагнера - Евгения Пригожина о том, что силы группы несут полную ответственность за захват Соледара 12 января, полагают в Институте изучения войны (ISW). Свидетельством этого военные аналитики считают то, что президент РФ Владимир Путин, отвечая 15 января на вопрос журналиста о российских успехах в Соледаре, приписал их Минобороны и Генштабу РФ. Заявление Путина прозвучало в эфире государственного телевидения и, вероятно, было намеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее Путин воздерживался от комментариев по поводу тактических успехов в Украине, говорится в традиционном аналитическом обзоре ISW.

Военные действия

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили российские атаки в районах более чем 20 населенных пунктов Донбасса, в том числе Белогоровки (Луганская область) Верхнекаменского, Спорного, Краснополовки, Соли, Соледара, Белогоровки, Бахмута, Северного, Каменки, Водяного, Невельского, Марьинки и Победы (Донецкая область), говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. За это же время войска РФ нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, а также совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. "Есть раненые и погибшие среди мирного населения", - сообщили в Генштабе ВСУ.

В Запорожской области прошедшей ночью российские войска подвергли артиллерийскому обстрелу Беленьковскую общину. Снаряды попали в сектор частной жилой застройки, в результате были повреждены три дома, а также надворные постройки и автомобили, но обошлось без человеческих жертв, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, в течение минувших суток было совершено 130 обстрелов, поступили сообщения о разрушении 64 объектов гражданской инфраструктуры.

Евросоюз выделил Украине 3 миллиарда евро

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. "Наша неизменная поддержка Украине не ослабнет, начиная от помощи в восстановлении электроснабжения, отопления и водоснабжения и заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по реконструкции, - сказала фон дер Ляйен. - Мы будем в этом участвовать - столько, сколько потребуется, и будем на стороне наших украинских друзей".

Еврокомиссия перечислила Украине первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро, сообщается на сайте ЕК. "Поддержка Украины в удовлетворении ее финансовых потребностей перед лицом российской агрессии является крайне важной и срочной задачей. Сегодняшняя выплата первых 3 млрд евро показывает, что Комиссия действует с максимальной скоростью и решимостью", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение средств.

Россия ответила на девятый пакет санкций ЕС

Россия в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Как говорится в заявлении МИД РФ, под ответные санкции попали руководители европейских силовых ведомств, которые занимаются подготовкой ВСУ в рамках военной помощи Украине, главы европейских компаний-производителей и поставщиков вооружения, отдельные депутаты Европарламента, а также граждане стран ЕС, замеченные "в систематической публичной антироссийской риторике". Конкретные имена не приводятся.

Смотрите также:

Что ждать после удара по Днепру и отставки Арестовича To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



