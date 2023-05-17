Продление "зерновой сделки" и иные события 448-го дня войны

На 448-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Продление "зерновой сделки"

Черноморское соглашение об экспорте украинского зерна разблокировано, срок его действия продлен еще на два месяца - до 18 июля. Об этом сообщили Украина, Турция и Россия. "Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению - Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию, заключающуюся в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Первым о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, затем эту информацию подтвердила представительница МИД РФ Мария Захарова. Эрдоган заявил, что зерно теперь будут вывозить не только из Черноморска, Одессы и Южного, но также из Николаева. Украина на протяжении нескольких месяцев добивалась включения Николаева в Черноморскую инициативу.

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля прошлого года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Реестр убытков Украины

Главы государств и правительств стран Совета Европы договорилисьсоздать реестр убытков Украины от агрессии РФ, который, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), заложит основу для требований к России о выплате компенсаций. Соответствующую резолюцию подписали 43 из 46 участников саммита. "Что касается правовых возможностей, то мы можем воспользоваться замороженным российским имуществом, но у нас нет большого количества других вариантов", - отметил Шольц. По его словам, вопрос об оплате гигантского ущерба от войны должен быть урегулирован в рамках нового миропорядка после окончания войны в Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала украинскую "формулу мира" фундаментальным условием окончания войны. "Мы не будем ничего решать об Украине без участия Украины. Поэтому я призываю всех поддержать эту "формулу мира", - заявила она на саммите СЕ в Рейкьявике.

В ООН назвали ориентировочную стоимость восстановления инфраструктуры Украины, поврежденной либо разрушенной в результате российской агрессии. В докладе всемирной организации "Экономическая ситуация в мире и перспективы на середину 2023 года" указывается сумма минимум 411 млрд долларов. В документе также отмечается, что в долгосрочной перспективе объем средств, необходимых для восстановления Украины, зависит от продолжительности и интенсивности войны, а также собственных возможностей Киева финансировать восстановление инфраструктуры.

Шольц - против полного запрета экспорта товаров в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против предложения США ввести полный запрет на экспорт в Россию. "Мы должны сделать что-то, что сделает обход санкций более трудным, чем сегодня", - сказал Шольц в кулуарах саммита Совета Европы в Рейкьявике. Шольц надеется, что такое соглашение будет достигнуто "без серьезных системных изменений". Вашингтон в преддверии саммита лидеров "большой семерки" (G7) предлагал союзникам ввести полный запрет на экспорт в России и делать исключения лишь для отдельных категорий товаров. Япония и Евросоюз не поддержали эту идею.

Украинский госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что заключил соглашение о стратегическом партнерстве с оборонной компанией Rheinmetall из Германии. Цель сотрудничества - укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности, а его основой и первым шагом станет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине, указывается в пресс-релизе "Укроборонпрома". В дальнейшем партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе нового совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов. Начало работы этого предприятия намечено на середину июля 2023 года.

Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь в размере 130 млн долларов. Подписанный министрами экономик двух стран договор включает в себя пожертвования и срочные кредиты. Как отмечает агентство Reuters, Южная Корея, которая является крупным производителем артиллерийских снарядов, не поставляет Киеву наступательные вооружения, ссылаясь на отношения с Россией. Однако, по словам президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, Сеул может изменить свою позицию, если гражданское население Украины подвергнется крупномасштабному нападению или возникнет ситуация, с которой "мировое сообщество не сможет смириться".

Ракетные удары по Украине

Россия нанесла удар по Николаеву двумя ракетами "Калибр", сообщил Генштаб ВСУ. Всего за сутки силы РФ нанесли по территории Украины 31 ракетный удар, в том числе были выпущены две ракеты С-300 по гражданской инфраструктуре города Константиновка в Донецкой области. Кроме того, российские войска нанесли 57 авиаударов и произвели 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При ударах за сутки были использованы шесть ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400 и "Искандер-М"), сообщил Генштаб.

За последний месяц российские войска стали чаще обстреливать приграничные области Украины - Харьковскую, Черниговскую и Сумскую, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. С 8 по 16 мая эти регионы подверглись обстрелам 162 раза. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумской области - 110 (в Черниговской - 29, в Харьковской - 23). По словам Маляр, таким способом военные РФ пытаются постоянно держать в напряжении украинские войска и не допустить их действий на других направлениях.

Истребители для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не ощущает давления на Германию в вопросе поставок Украине истребителей. "К нам нет никаких требований", - сказал он. На вопрос о том, будет ли Германия участвовать в планируемой международной "коалиции истребителей", канцлер ответил, что эта проблема "не так актуальна, какой ее выставляют". По словам Шольца, Германия концентрируется на поставках Украине танков, боеприпасов, ПВО и создании "функционирующей системы ремонта" техники.

Польша не может позволить себе передать Украине имеющиеся у нее истребители F-16, заявил президент Польши Анджей Дуда. "У нас относительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов - я говорил об этом некоторое время назад с премьер-министром и министром национальной обороны. Однако количество самолетов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - сказал Дуда. По его словам, Польша готова при этом и впредь передавать Украине истребители МиГ-29.

Российские потери

Генштаб ВСУ утверждает, что за время российского вторжения в Украину потери РФ превысили 200 тысяч человек. По данным украинского командования, за минувшие сутки были убиты 610 российских военнослужащих, таким образом общее число погибших россиян достигло 200 590 человек. Журналисты по состоянию на 5 мая по открытым данным подтвердили гибель 22 055 российских военных - подсчет велся на основании публикаций в СМИ, фотографий могил, рассказов чиновников и родственников погибших. Авторы исследования из "Медиазоны" и BBC считают, что реальное число погибших может быть как минимум в два раза больше, а общие безвозвратные потери России с учетом раненых и пропавших без вести могут составлять по меньшей мере 203 300 человек.

Битва за Бахмут

Российские войска пытаются усилить подразделения, участвующие в наступательных операциях в районе Бахмута, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). "Глава" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что РФ усилила войска для "стабилизации ситуации", а "военкор", имени которого ISW не приводит, заявил, что четыре неуказанных российских батальона переброшены на фланги вокруг Бахмута, чтобы предотвратить прорывы. По оценкам ISW, в последние недели военное командование РФ, вероятно, решило изменить приоритеты операций и усилий по обеспечению, чтобы подготовиться к потенциальному контрнаступлению Украины.

Депортация с оккупированных территорий

Госдума РФ разрешила принудительно депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий, на которых введено военное положение, а также задерживать людей на срок до 30 суток за нарушение запретов, установленных указами президента Путина. Соответствующие поправки к закону "О военном положении" приняты во втором, основном чтении. Сейчас военное положение объявлено в аннексированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее Путин подписал указ, предусматривающий депортацию украинских граждан с аннексированных Россией территорий, если этих людей сочтут "угрозой безопасности".

Невозможность выборов в военное время

В Украине во время действия военного положения не могут проводиться никакие выборы - ни парламентские, ни президентские, напомнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Ранее об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Если у нас будет действовать военное положение, мы не сможем провести выборы. Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. Если военного положения не будет, то они состоятся", - сказал он.

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