Продается бывший бункер бундесвера с криминальным прошлым

Ни один бункер не попадал в СМИ так часто, как этот - "Кибербункер" в Трабен-Трарбахе на западе Германии. Сначала в нем был бундесвер. Затем - центр киберпреступности.

Как сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на Государственное налоговое управление в Кобленце, на продажу выставлен бывший подземный военный бункер, расположенный рядом с тихим немецким туристическим городком Трабен-Трарбах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Во времена холодной войны в нем располагалось одно из подразделений немецкого бундесвера. После прекращения работы и его продажи в 2013 году частному лицу, здесь был организован, как выяснилось через несколько лет, подпольный центр обслуживания нелегальных сайтов. В конце 2019 года преступная деятельность была разоблачена, а бункерный комплекс конфискован прокуратурой в рамках одного из крупнейшего в Германии процессов по делу о киберпреступности. С сентября прошлого года хозяином бункера является федеральная земля Рейнланд-Пфальц, которая и выставила его на продажу.

Участок, расположенный в идиллической местности у реки Мозель, занимает 13 гектаров. На огороженной забором территории находятся два наземных здания и пятиуровневый бункерный комплекс общей площадью 5500 квадратных метров. Надземный и первый подземный этажи оборудованы под бюро. На втором подземном этаже некогда находился центр обработки данных и мастерская по настройке и ремонту серверов. Ниже располагались аварийные электрогенераторы, системы энергоснабжения, очистки воды и кондиционирования воздуха, а также насосная станция. На самом нижнем подземном этаже хранились запасы питьевой воды, провианта и дизельного топлива.

От бункера бундесвера до центра киберпреступности

Изначально в выставленном на продажу защитном сооружении располагалось Управление геоинформации немецкого бундесвера. По словам мэра города Трабен-Трарбах Патриса Лангера (Patrice Langer), который там когда-то сам работал, это подразделение предоставляло консультации военным по различным вопросам. Обработанные данные, включая информацию о погоде в различных местах дисклакации бундесвера, затем отправлялись в различные уполномоченные организации, в том числе, за границу. Однако в 2012 году офис был закрыт, и вскоре приобретен за 450 тысяч евро неким частным лицом, как позже выяснилось, одним из членов банды киберпреступников.

Кримиальная группа, называвшая себя "Кибербункер", несколько лет управляла отсюда сотнями серверов, через которые было совершено почти 250 тысяч преступлений, в том числе, и в даркнете: сделки с наркотиками, кража и перепродажа личных данных пользователей, запрещенные финансовые операции и манипуляции, компьютерные атаки и так далее. Преступная деятельность была раскрыта и остановлена осенью 2019 года. Через два года, в результате одного из самых громких в стране судебных процессов по делу о киберпреступности, семеро мужчин и одна женщина (четверо подданных Нидерландов, трое граждан ФРГ и один гражданин Болгарии) были осуждены за членство в этой криминальной организации и получили сроки от одного года условно до почти шести лет тюремного заключения. Бункер был конфискован прокуратурой, а затем передан федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Кто претендует на покупку бункера

За какую сумму продается "бункер зла", как его иногда называют в немецкой прессе, не сообщается. Однако известно, что одно из зданий нуждается в серьезном капремонте, его невозможно использовать в нынешнем состоянии. В самом бункере необходимо обеспечить постоянное откачивание влаги, а кроме того, нужно полностью заменить электропроводку. Как говорит мэр Патрис Лангер, желательно, чтобы последующее использование комплекса соответствовало интересам города и общины Трабен-Трарбах, которая насчитывает около 6 тысяч человек. Местные власти и жители надеются, что новый владелец поможет создать рабочие места и тем самым поспособствовать развитию региональной экономики. Было бы идеально, если бы сюда снова въехало правительственное учреждение, как тогда, когда здесь работали более 345 человек. Например, в этом месте, где в течение многих лет кипела преступная деятельность, федеральные власти могли бы создать агентство по борьбе с киберпреступностью.

Также мэр считает, это было бы выгодно для региона и с финансовой точки зрения, в том числе, из-за подоходного налога. "С тех пор, как отсюда ушло ведомство, городская казна недосчитывается добрых полмиллиона евро в год", - говорит Лангер. Однако до сих пор рассматривались лишь несколько предложений от заинтересованных в покупке об использовании бункера в качестве склада для вызревания сыра или хранения вина, а также о возможной его переделке под гостиницу. Теперь все решит цена - кто предложит большую сумму, тот сможет стать новым владельцем старого бункера и написать следующую страницу его истории.