Процесс об убийстве учителя Пати: что является соучастием?

Через четыре года после убийства во Франции учителя Самюэля Пати восемь обвиняемых предстанут перед судом. Он ответит на вопрос, с чего наступает ответственность за такие преступления.

Во Франции в понедельник, 4 ноября, начнется вторая часть процесса по делу об убийстве учителя истории и географии Самюэля Пати, которого 16 октября 2020 года в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин зарезал и обезглавил чеченец Абдуллах Анзоров. Следствие считает, что 18-летний Анзоров убил Пати, узнав из соцсетей, что тот показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, ранее опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Об обвиняемых и значении процесса, который должен дать ответ, с какого момента начинается соучастие в убийстве, - в материале DW.

"Отомстить за пророка" Мухаммеда

Французов потрясло жестокое убийство Самюэля Пати Абдуллахом Анзоровым, перебравшимся во Францию в шестилетнем возрасте. Незадолго до этого Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам своего класса карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти рисунки были несколько лет назад опубликованы сатирическим журналом Charlie Hebdo, на его редакцию в январе 2015 года напали двое террористов, жертвами которых стали двенадцать человек.

Первые приговоры по делу об убийстве Самюэля Пати были вынесены в Париже в конце 2023 года Фото: Lp/Olivier Lejeune/picture alliance

Те террористы, как и убийца 47-летнего Пати, якобы хотели "отомстить за пророка". Анзоров был застрелен французской полицией при задержании. В конце 2023 года суд в Париже за причастность к убийству Самюэля Пати (участие в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах) приговорил шестерых подростков - на момент преступления им было от 13 до 15 лет - к тюремному заключению сроком до двух лет, в большинстве случаев условно.

Восемь взрослых предстанут перед судом по обвинению в соучастии в убийстве. Двум мужчинам грозит пожизненное заключение. Предполагаемые сообщники, как полагает следствие, помогли Абдуллаху Анзорову купить оружие или подвезли его к месту преступления. Еще пятеро мужчин и одна женщина обвиняются в участии в террористической группе, что может повлечь для них наказание вплоть до 30 лет тюрьмы. Считается, что они поощряли преступника или планировали присоединиться в Сирии к террористическому "Исламскому государству".

Среди них - отец девочки, которая утверждала, что перед показом карикатур Пати попросил учеников-мусульман, в том числе и ее, покинуть класс. Но, как выяснилось, девочка солгала. Она не была на том уроке, поскольку ее ранее уже отстранили от занятий, и она искала оправдание для родителей, почему пропустила урок. Однако после рассказа девочки ее отец начал настоящую клеветническую кампанию против Самюэля Пати, благодаря чему, как считается, учитель попал в поле зрения будущего убийцы. Девочку суд в декабре прошлого года признал виновной в клевете и приговорил к 18 месяцам лишения свободы условно.

Судебный процесс напомнит французам "об атаке на символ"

Адвокат Антуан Казуболо Ферро надеется на суровые приговоры для обвиняемых. Он представляет интересы двенадцати коллег-педагогов Самюэля Пати, директора школы и Французской ассоциации жертв терактов (AFVT), которые выступают в качестве гражданских истцов. "Франции нужен этот процесс, потому что он напоминает нам об атаке на символ", - заявил Ферро в интервью DW.

Антуан Казуболо Ферро Фото: privat

По его выражению, нападавший убил "преподавателя истории, который отстаивал нашу школьную систему, наши ценности, наш секуляризм". Во Франции существует строгое отделение церкви от государства. В школах запрещены религиозные символы и попытки прозелитизма. Эти принципы светского характера государства тесно связаны со свободой слова - даже богохульство в стране не наказуемо.

Винсент Бренгар представляет интересы одного из обвиняемых, которого французские спецслужбы считают исламистским активистом. Этот обвиняемый снял видео с отцом девочки у школы, где работал Пати, а также опубликовал свое собственное, в котором утверждал, что учитель оскорбил пророка Мухаммеда. "Суды должны лишь применять наши законы, а не становиться полицией мыслей", - отметил в беседе с DW Бренгар.

По словам адвоката, материалы дела указывают на то, что убийца никогда не видел ролика его подзащитного - Абдуллах Анзоров к тому времени якобы уже опознал Пати. Франция, убежден Бренгар, не должна создавать опасный прецедент в трактовке своего законодательства о борьбе с терроризмом, которое является одним из самых строгих в мире. "Этот процесс может стать первым, когда человека осудят за принадлежность к террористической группировке только потому, что он придерживается иных ценностей", - полагает Винсент Бренгар.

Французские законы ужесточаются

Михаэла-Александра Тудор, профессор масс-медиа, политики и религии Университета Поль-Валери в Монпелье, говорит, что данный судебный процесс - это повод подвести итоги. "С начала 2000-х годов (во Франции. - Ред.) появилось множество новых законов о борьбе с терроризмом, и только в 2021-м был принят закон о секуляризме (закон об укреплении республиканских ценностей, направлен на борьбу с религиозным фундаментализмом. - Ред.), который укрепил разделение церкви и государства", - пояснила Тудор DW.

Плакат в память Самюэля Пати и Доминика Бернара - жертв исламистских фанатиков Фото: Sylvain Thomas/AFP/Getty Images

Среди прочего, продолжает она, этот закон предусматривает более строгое регулирование финансирования религиозных организаций. "Но население вряд ли знает об этом. Согласно опросам, религиозно мотивированный терроризм по-прежнему остается одним из главных предметов беспокойства для французов. Отчасти потому, что теперь это в основном не группы злоумышленников, а преступники-одиночки, которых трудно остановить заранее", - добавляет профессор.

Закон об укреплении республиканских ценностей также содержит так называемую "оговорку Пати": угрозы в адрес учителей теперь наказываются тюремным заключением сроком до трех лет и штрафом до 45 000 евро. Кроме того, власти пообещали обеспечить лучшую защиту педагогов и организовать целенаправленное повышение квалификации в сфере секуляризма. Тем не менее постоянно поступают сообщения о напряженности на этой почве в школах Франции. А в октябре 2023 года убийца-исламист зарезал Доминика Бернара, учителя французского языка в лицее города Аррас на севере страны.

Учителя во Франции чувствуют себя брошенными на произвол судьбы

Кристоф Нодэн, учитель средней школы в парижском пригороде Аркей, признается, что чувствует себя брошенным властями на произвол судьбы. "Один раз у нас был тренинг по секуляризму, который продлился полдня, в остальном же мы ничего не слышали об этих мерах - в то же время правительство только что объявило о сокращении еще 4000 рабочих мест в системе образования, - поделился Нодэн с DW. - В мероприятиях, посвященных памяти Самюэля Пати, есть что-то похожее на лицемерие - они лишь заставляют нас осознать, что мы по-прежнему являемся возможными целями для убийц".

Перед школой, где работал Самюэль Пати, установлена мемориальная доска в память о нем Фото: Jeremy Paoloni/Abacapres/Imago

Нодэн сравнивает себя с Пати не только потому, что сам тоже учитель истории. Он - один из тех, кто пережил террористическую атаку на концертный зал Bataclan в Париже в ноябре 2015 года, в ходе которой трое исламистов убили 90 человек. Тот теракт был частью серии нападений на бары и футбольный стадион в столице Франции, унесших жизни около 130 человек.

Тем не менее Кристоф Нодэн надеется, что судебный процесс по делу об убийстве Самюэля Пати может заставить некоторых людей в будущем пересмотреть свое поведение. Он исходит из того, что СМИ будут широко освещать этот процесс, рассказывая об опасности лжи, роли соцсетей и некоторых родителей, а также о властях, которые не отреагировали на происходившее достаточно быстро. "Тогда люди поймут, что до этого не должно было дойти", - заключил Нодэн.

Приговор подсудимым должен быть вынесен 20 декабря.