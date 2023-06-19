Процесс по новому делу Алексея Навального сделали закрытым

Мосгорсуд закрыл от слушателей рассмотрение дела против оппозиционера по обвинению в "экстремизме". Журналистов попросили покинуть колонию во Владимирской области, где проходит заседание.

В исправительной колонии №6 (ИК-6) в поселке Мелехово Владимирской области в понедельник, 19 июня, начался судебный процесс по "экстремистскому" делу российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает "Медиазона", по ходатайству прокурора судья Московского городского суда, рассматривающего дело Навального на выездном заседании в пенитенциарном учреждении, полностью закрыл процесс от слушателей.

Журналистам, приехавшим на заседание, два часа не сообщали, что процесс закрыли. В зал заседания их не пустили, разрешив наблюдать за процессом лишь по видеотрансляции в отдельном помещении. В какой-то момент трансляция без объяснения причин была прервана. Позднее представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев вышел к журналистам со словами, что судья принял окончательное решение закрыть процесс. Представителей СМИ попросили покинуть территорию колонии.

Ходатайство о закрытии процесса прокурор Надежда Тихонова аргументировала тем, что некие участники процесса находятся под госзащитой. Кого она имела в виду - себя или потерпевших по делу - Тихонова не уточнила, пишет "Медиазона".

Защита Навального требовала проводить слушания в открытом режиме. Адвокат Ольга Михайлова подчеркивала, что в деле нет государственной тайны, и оснований для закрытия процесса не существует. Адвокат Вадим Кобзев отметил, что суд проходит в колонии. "Безопаснее места, чем то, где мы сейчас, не существует", - сказал он.

Навальному грозит еще до 30 лет заключения

По итогам нового процесса Алексею Навальному грозит еще до 30 лет лишения свободы. В конце мая оппозиционер сообщил в Twitter, что генпрокуратура предоставила ему 3828 страниц обвинительного заключения. В то же время суть обвинений "узнать не получается", поскольку дело забрала себе администрация колонии, написал политик. "В ШИЗО это запрещенный предмет", - пояснил он. О возбуждении нового дела по обвинению в "пропаганде терроризма", "финансировании экстремистской деятельности" и "реабилитации нацизма" Навальный сообщил в октябре 2022 года.

В апреле 2023 года стало известно, что дело по статье о "терроризме" выделили из уже существующего - по статье об "экстремизме". Материалы 25 мая поступили в Мосгорсуд. Всего на тот момент речь шла о разных эпизодах уже по шести статьям УК РФ, сейчас к ним добавилось обвинение по еще одной статье.

Преследование Навального в России

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в московском аэропорту. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании 2 февраля 2021 года заменил политику условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Позже в отношении оппозиционера возбудили еще одно уголовное дело. В марте 2022 года Навальному назначили 9 лет колонии строгого режима по статьям об "особо крупном мошенничестве" и "неуважении к суду".

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