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Процесс по делу о госизмене против сотрудника BND затянется

Сергей Ромашенко
30 октября 2024 г.

Сотрудник BND и рожденный в РФ бизнесмен обвиняются в госизмене с отягчающими обстоятельствами. Посреди войны в Украине они передавали секретную информацию российской ФСБ.

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Слушания по делу в Высшем земельном суде Берлина
Слушания по делу в Высшем земельном суде БерлинаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Суд над сотрудником Федеральной разведслужбы Германии (BND) по делу о шпионаже в пользу России продлится значительно дольше, чем планировалось. Высший земельный суд Берлина запланировал еще 75 заседаний по данному делу до января 2026 года, сообщил представитель суда в среду, 30 октября.

Процесс, проходящий в условиях строжайших мер безопасности, начался в декабре 2023 года. Первоначально планировалось, что он завершится в июле текущего года, но затем он был продлен до середины декабря. Под судом находятся сотрудник BND Карстен Л. (Carsten L.) и уроженец РФ - бизнесмен Артур Э. (Arthur E.)

Дело о госизмене с отягчающими обстоятельствами

Прокуратура обвиняет их в госизмене с отягчающими обстоятельствами - после начала войны России против Украины в 2022 году они передавали секретные документы и информацию российской ФСБ. За это им заплатили соответственно 450 тысяч и 400 тысяч евро. Оба гражданина ФРГ находятся в следственном изоляторе.

Артур Э. спустя несколько недель после начала процесса дал обстоятельные показания по делу - одному из самых резонансных за последние годы. В апреле показания впервые дал Карстен Л. Через адвоката он отверг выдвинутые против него обвинения и показания подельника.

До сих пор в течение 57 судебных заседаний было заслушано 45 свидетелей. Некоторые показания из-за их секретности давались в закрытом режиме. По словам представителя суда, из-за "динамики происходящего" невозможно спрогнозировать, сколько еще свидетелей предстоит заслушать.

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