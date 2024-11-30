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Правосудие и законРоссия

В ЕС считают процесс над Алексеем Гориновым судебным фарсом

Евгений Жуков
30 ноября 2024 г.

Глава дипломатии ЕС заявил, что процесс над экс-мундепом высвечивает "постоянные усилия России по подавлению свободы слова и мирного инакомыслия". Боррель призвал Москву освободить Горинова и других политзаключенных.

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Алексей Горинов в суде (фото из архива)
Алексей Горинов в суде (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

В Европейском Союзе осудили новый приговор, вынесенный в России бывшему депутату Красносельского муниципального округа Москвы Алексею Горинову. "Этот судебный фарс еще раз подчеркивает постоянные усилия России по подавлению свободы слова и мирного инакомыслия", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в субботу, 30 ноября.

Подчеркнув, что решение суда во Владимире является политически мотивированным и неприемлемым, глава европейской дипломатии призвал власти РФ прекратить репрессии и "немедленно и безоговорочно освободить Алексея Горинова и всех других политических заключенных в России".

В заявлении Борреля указывается, что Горинов с апреля 2022 года без всяких оснований содержится под стражей за свою публичную антивоенную позицию в отношении российской агрессии против Украины. "В тюрьме он подвергается бесчеловечному обращению, ему отказывают в необходимой медицинской помощи, несмотря на тяжелое заболевание легких. Это приводит к дальнейшему ухудшению здоровья и приравнивается к пыткам", - подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

Алексею Горинову вменили в вину разговор с другими осужденными

Накануне 2-й Западный окружной военный суд во Владимире приговорил Горинова, который в 2022 году уже был осужден на семь лет колонии общего режима, еще к трем годам колонии строгого режима по новому делу "об оправдании терроризма". По версии обвинения, Горинов в разговоре с другими осужденными оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона "Азов" и подразделения ГУР "Кракен". Экспертиза усмотрела в высказываниях Горинова оправдание терроризма.

У 62-летнего Алексея Горинова хроническое заболевание легких - в 2016 году из-за перенесенного ранее туберкулеза ему удалили часть легкого. В марте 2024 года стало известно, что его фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алексея Горинова политзаключенным.

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