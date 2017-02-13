Pro NRW, часть праворадикального движения PRO

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Оставившего в 2012 году на боннском вокзале сумку с неразорвавшейся бомбой мужчину гособвинение требует лишить свободы пожизненно. Его сообщники попали под влияние "Исламского движения Узбекистана".
Хотя политические интересы ультраправых и футбольных фанатов, как правило, различаются, эти группы многое объединяет, прежде всего - страсть к насилию и разрушению.
В ФРГ возможно создание новой "крайне опасной" структуры радикально настроенных футбольных фанатов, заявил представитель профсоюза полицейских после марша фанатов против салафитов.
В акции против салафитов, организованной праворадикальной партией Pro NRW, участвовали около 2500 человек. Параллельно прошла демонстрация против правого экстремизма.
На скамье подсудимых - четыре предполагаемых исламиста, обвиняемых в заговоре с целью убийства главы Pro NRW. Кроме того, один из них попытался устроить взрыв на боннском вокзале.
Иногда их десятки, а иногда и сотни: демонстранты собираются у пунктов размещения беженцев, протестуя против их приема. Акции такого рода проходят в Германии все чаще.
Попытка теракта в Бонне была совершена, по всей видимости, немецким салафитом, планировавшим также покушение на политика из правоэкстремистской партии. Следы ДНК его родственников обнаружены на взрывном устройстве.
К шести годам лишения свободы приговорен судом в Бонне салафит, тяжело ранивший ножом в ходе демонстрации двух полицейских. Мусульманин из Гессена заявил, что он не считает суд легитимным и отвечает только перед Аллахом.
Глава МВД Баварии назвал салафитов самой опасной исламской группой.
В Дуйсбурге около пяти тысяч человек поднялись на защиту местной мечети и помешали проведению предвыборного митинга правых радикалов. Мусульмане поблагодарили сограждан за мужество.
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