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Pro NRW, часть праворадикального движения PRO

Defendant (R) identified as Enea B. is seen in the courtroom at the higher regional court in Duesseldorf September 8, 2014. Enea B. is one of four men charged with planning attacks on a far-right anti-Muslim political party Pro-NRW. One of the accomplices, a German man described as a radical Islamist and named only as Marco G., was charged earlier this year with planting a pipe bomb in Bonn train station in 2012 and intending to kill as many people as possible. The bomb did not explode. Marco G., was also charged with planning to assassinate the leader of Pro-NRW, with three accomplices, a 43-year-old Albanian man, a 25-year-old German-Turkish citizen, and a 24-year-old German. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: CRIME LAW RELIGION POLITICS SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)

Обвинение требует пожизненного заключения для "боннского террориста" 13.02.2017

Оставившего в 2012 году на боннском вокзале сумку с неразорвавшейся бомбой мужчину гособвинение требует лишить свободы пожизненно. Его сообщники попали под влияние "Исламского движения Узбекистана".
Rund 4500 Fußball-Hooligans haben am Sonntag in der Kölner Innenstadt gemeinsam gegen Salafisten demonstriert, überschattet wurde die Veranstaltung allerdings von Ausschreitungen. Dabei wurden mindestens 13 Polizisten verletzt, einer davon schwer. Sechs Personen wurden vorübergehend festgenommen. Copyright: DW/G. Borrud

Что общего между неонацистами и радикально настроенными футбольными фанатами 29.10.2014

Хотя политические интересы ультраправых и футбольных фанатов, как правило, различаются, эти группы многое объединяет, прежде всего - страсть к насилию и разрушению.
Protesters gesture towards members of the media as they march through the streets of Cologne during a demonstration by German far-right groups, October 26, 2014. The demonstration against Islamic extremism was organized by neo-Nazi groups and members of Germany's football hooligan scene. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

Немецкие полицейские предупреждают об опасных тенденциях в среде футбольных фанатов 27.10.2014

В ФРГ возможно создание новой "крайне опасной" структуры радикально настроенных футбольных фанатов, заявил представитель профсоюза полицейских после марша фанатов против салафитов.
Rund 4500 Fußball-Hooligans haben am Sonntag in der Kölner Innenstadt gemeinsam gegen Salafisten demonstriert, überschattet wurde die Veranstaltung allerdings von Ausschreitungen. Dabei wurden mindestens 13 Polizisten verletzt, einer davon schwer. Sechs Personen wurden vorübergehend festgenommen. Copyright: DW/G. Borrud

В Кельне произошли столкновения участников праворадикального марша с полицией 26.10.2014

В акции против салафитов, организованной праворадикальной партией Pro NRW, участвовали около 2500 человек. Параллельно прошла демонстрация против правого экстремизма.
Der Angeklagte Marco G. (r) begrüßt 08.09.2014 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) im Gerichtssaal des Oberlandesgerichtes seinen Mitangeklagten Koray D.. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht den Prozess gegen vier mutmaßliche islamistische Terroristen gestartet. Einer der Angeklagten soll im Dezember 2012 eine Bombe im Bonner Hauptbahnhof abgestellt haben. Foto: Federico Gambarini/dpa (ACHTUNG: Angeklagte sind auf Anweisung des Gerichts unkenntlich gemacht)

В Дюссельдорфе начался процесс по делу о сорвавшихся терактах в Бонне и Леверкузене 08.09.2014

На скамье подсудимых - четыре предполагаемых исламиста, обвиняемых в заговоре с целью убийства главы Pro NRW. Кроме того, один из них попытался устроить взрыв на боннском вокзале.
Kundgebung der rechtsextremen NPD gegen ein neu eröffnetes Flüchtlingsheim in Berlin Adlershof. Ein Kundgebungsteilnehmer hält das Schild: Keine Asylantenheime weder hier noch anders wo. Refugees not welcome! Local Caption NPD-Protest Flüchtlingsheim Adlershof Rally the right wing NPD against a New opened in Berlin Adlershof a Rally participants holds the Shield none Asylum\u0026#39;s homes Neither here yet Anders where Refugees Not Welcome Local Caption NPD Protest Adlershof

Кто и почему выступает против приема беженцев в Германии 28.07.2014

Иногда их десятки, а иногда и сотни: демонстранты собираются у пунктов размещения беженцев, протестуя против их приема. Акции такого рода проходят в Германии все чаще.
Polizisten untersuchen am 10.12.2012 am Hauptbahnhof in Bonn (Nordrhein-Westfalen) Gleise. Zuvor war eine verdächtige Tasche gezielt gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann die herrenlose Tasche an einem Gleis entdeckt und die Beamten alarmiert. Daraufhin wurde zunächst ein kleinerer Teil des Bahnhofs abgesperrt und die Tasche mit einem Wassergewehr beschossen. Nach ersten Polizeiangaben handelte es sich um eine funktionstüchtige Rohrbombe. Foto: Meike Böschemeyer/dpa

В ФРГ следствие связало два сорвавшихся теракта между собой 23.05.2013

Попытка теракта в Бонне была совершена, по всей видимости, немецким салафитом, планировавшим также покушение на политика из правоэкстремистской партии. Следы ДНК его родственников обнаружены на взрывном устройстве.
Nordrhein-Westfalen/ Redaktionshinweis: Achtung, Bild gepixelt! Der Angeklagte darf aufgrund einer richterlichen Anordnung nur unkenntlich gemacht weitergegeben werden +++ ARCHIV: Der wegen gefaehrlicher Koerperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angeklagte deutsch-tuerkische Salafist Murat K. (r.) sitzt im Landgericht in Bonn neben seinem Anwalt Johannes Pausch (Foto vom 10.10.12). Im Prozess vor dem Landgericht Bonn gegen den 26-Jaehrigen soll am Freitag (19.10.12) das Urteil verkuendet werden. Der 26 Jahre alte Deutsch-Tuerke aus Hessen ist angeklagt, weil er bei einer Salafisten-Demonstration im Mai 2012 in Bonn Polizisten mit einem Messer attackiert hatte. (zu dapd-Text) Foto: Hermann J. Knippertz/dapd

Немецкий салафит отправлен в тюрьму за нападение с ножом на полицейских 19.10.2012

К шести годам лишения свободы приговорен судом в Бонне салафит, тяжело ранивший ножом в ходе демонстрации двух полицейских. Мусульманин из Гессена заявил, что он не считает суд легитимным и отвечает только перед Аллахом.
Polizisten drängen am Samstag (05.05.2012) bei einer Protestkundgebung gegen eine Wahlkampfveranstaltung der Partei Pro NRW vor der König Fahd Akademie in Bonn Gegendemonstranten ab. Erneut gab es gewalttätige Ausschreitungen von Salafisten bei einer Provokation durch eine rechte Splitterpartei. Bei den Ausschreitungen waren 29 Polizeibeamte verletzt worden, davon zwei durch Messerstiche. Sie wurden weiter im Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Foto: Henning Kaiser dpa/lnw

Немецкие министры готовы к жестким мерам против салафитов 30.05.2012

Глава МВД Баварии назвал салафитов самой опасной исламской группой.
Tausende Glaeubige besuchen am Eroeffnungstag, Sonntag, 26. Oktober 2008, die groesste Moschee Deutschlands in Duisburg. Die neue prachtvolle Merkez-Moschee mit ihrem 34 Meter hohen Minarett bietet 1200 Glaeubigen Platz und wurde nach dreieinhalb Jahren Bauzeit der islamischen Gemeinde uebergeben. (AP Photo/Martin Meissner)--- People visit the new mosque at the opening day in Duisburg, Germany, Sunday, Oct. 26, 2008. The new Merkez mosque has place for 1200 believers and is the biggest mosque in Germany. (AP Photo/Martin Meissner)

Тысячи жителей Дуйсбурга выступили в защиту мечети 28.03.2010

В Дуйсбурге около пяти тысяч человек поднялись на защиту местной мечети и помешали проведению предвыборного митинга правых радикалов. Мусульмане поблагодарили сограждан за мужество.