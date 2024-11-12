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Призывников в Москве известили о запрете выезда из России

Алексей Волошинов
12 ноября 2024 г.

В СМС-сообщениях, разосланных призывникам-москвичам, говорится, что на них налагают санкции за неявку в военкомат. В том числе им запрещают выезд из России.

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Солдаты срочной службы в России, город Батайск (фото из архива)
Солдаты срочной службы в России, город Батайск (фото из архива)Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Московские военкоматы начали рассылать призывникам СМС-сообщения, в которых говорится, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Об этом пишет во вторник, 12 ноября, издание "Важные истории" со ссылкой на юриста Движения сознательных отказчиков (ДСО) Артема Клыгу.

В частности, в уведомлениях сказано, что призывнику закрыт выезд из России. "За дальнейшее уклонение от призыва на военную службу законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность", - также говорится в тексте.

В нескольких регионах России тестируют реестр электронных повесток

В середине сентября российские СМИ сообщили о начале работы сайта Единого реестра воинского учета - реестрповесток.рф. При этом портал функционирует в тестовом режиме лишь в трех регионах России: Сахалинской и Рязанской областях, а также Республике Марий Эл. Согласно принятому весной 2023 года закону, размещенная в реестре повестка будет считаться врученной через 7 дней после ее публикации.

В реестре должны будут содержаться личные и паспортные данные всех зарегистрированных на воинском учете, их СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информация об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

В середине октября правозащитный проект "Идите лесом" сообщал, что электронные повестки начали рассылать и в Москве. Однако они, как утверждают правозащитники, пока не имеют юридической силы, а потому их можно игнорировать. Всероссийский запуск реестра электронных повесток на данный момент запланирован на январь 2025 года.

 

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