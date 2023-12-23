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Приставы запретили выезд из РФ около 5 млн россиян-должников

Павел Мыльников
23 декабря 2023 г.

Число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, существенно сократилось после нескольких лет роста, сообщили судебные приставы.

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Паспортный контроль в московском аэропорту
Россиянам-должникам не позволят выехать даже при наличии визыФото: picture-alliance/dpa

К концу 2023 года количество россиян, которым запрещен выезд за границу из-за долгов, превысило 4,9 миллиона человек. Такие данные агентство ТАСС привело в субботу, 23 декабря, со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. В одной лишь Москве за 11 месяцев было вынесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда, большинство и них действуют и поныне, указали приставы.

На протяжении нескольких лет число россиян, попадавших под ограничение на выезд, увеличивалось. В конце 2016 года в списках невыездных значились около 1 миллиона человек, в 2017-м их количество достигло 1,8 миллиона, в 2018 году - 3 миллионов, в 2020-м - 4,1 миллиона. Максимальное значение показателя было зафиксировано к концу 2022 года - тогда около 8 миллионов россиян были ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов.

Ограничение на выезд из страны действует в России в отношении должников с 2005 года. На границе должнику не позволят выехать даже при наличии визы, пока отметка о выплате долга не появится в соответствующей базе данных.

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