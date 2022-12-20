Вайнштейна признали виновным в еще одном изнасиловании

Продюсер, отбывающий срок в 23 года по нескольким эпизодам сексуального насилия, признан виновным по еще одному такому делу.

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в еще одном эпизоде изнасилования. Об этом сообщает агентство AP во вторник, 20 декабря.

Присяжные в составе восьми мужчин и четырех женщин признали Вайнштейна виновным в изнасиловании, принуждении к оральному сексу и эпизоде ​​сексуального домогательства. Все три обвинения относились к одной женщине, чье имя не называется. Присяжные сообщили, что не смогли вынести решение еще по двум эпизодам с участием двух женщин, в том числе касающимся Дженнифер Сибел - актрисы и жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Судебное разбирательство по этим эпизодам продолжалось два месяца. Большая часть из них относится к периоду с 2004 по 2013 год, и, как следует из материалов дела, произошли они в отелях района Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. По этим обвинениям Вайнштейну грозит до 24 лет тюрьмы, пишет AP.

В отсутствие каких-либо судебно-медицинских доказательств или свидетельств других очевидцев, дело в значительной степени зависело от правдоподобности историй четырех женщин, отмечает агентство. Защита Вайнштейна настаивает, что две женщины полностью лгали о своих встречах с ним, а у двух других были сексуальные отношения "на 100 процентов по обоюдному согласию".

Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по другим обвинениям

В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Присяжные признали его виновным в принуждении ассистентки Мириам Халейи к оральному сексу, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн. При этом Вайнштейн был оправдан по трем другим более серьезным обвинениям, в том числе по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, за что ему могло грозить пожизненное заключение.

О множестве случаях сексуального насилия со стороны Вайнштейна стало известно в 2017 - после выхода расследования The New York Times. В общей сложности более 80 женщин обвиняли Вайнштейна в изнасиловании, но лишь некоторые случаи дошли до суда.

Смотрите также: