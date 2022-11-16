Приостановлено членство России и Беларуси в МПК

"В связи с приостановлением деятельности ПКР теряет все права членства в МПК, за исключением права на апелляцию. Если апелляция не будет удовлетворена, только генеральная ассамблея может отменить приостановку. Следующая генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года", - говорится в заявлении МПК в Twitter.
С той же формулировкой МПК 16 ноября приостановил членство в организации Паралимпийского комитета Беларуси (ПКБ). Решение поддержали 54 делегата, 45 были против, 18 воздержались.
ПКР намерен обратиться с жалобой в ООН и МОК
Паралимпийский комитет России осудил решение о приостановке членства, заявив, что оно является "незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК". "МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями устава МПК", - говорится в пресс-релизе ПКР.
Отмечается, что ПКР намерен обратиться к международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные неправительственные правозащитные организации с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов с инвалидностью по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх.
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