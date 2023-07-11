Заявление НАТО по Украине и другие события 503-го дня войны

НАТО готова направить Киеву приглашение, если с этим будут согласны все члены и будут выполнены все условия. Коалиция по F-16 сформирована. Западные союзники объявили о новой военной помощи Украине.

На 503-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 11 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

НАТО готова дать Украине возможность членства после войны

На саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение упростить процесс подготовки Украины ко вступлению в альянс. "Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в литовской столице.

Он указал, что союзники едины во мнении, что Украина не может стать полноправным членом альянса, пока продолжается война с Россией. Однако Украина получит приглашение вступить в НАТО, "когда это решение будет согласовано всеми союзниками и когда будут выполнены все условия", говорится в коммюнике на сайте НАТО .

Кроме прочего, Столтенберг объявил о создании Совета НАТО-Украина, который станет органом, где "союзники и Украина заседают на равных правах членов с целью развития политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО".

В Вильнюсе присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Выступив перед многочисленными сторонниками его страны, собравшимися в центре города, он заявил, что верит в сильную НАТО и хотел бы, чтобы эта вера "превратилась в уверенность в решениях, которых мы (украинцы. - Ред.) заслуживаем".

В преддверии саммита НАТО Зеленский раскритиковал нерешительность альянса в вопросе предоставления Украине членства. "Похоже, что нет ни желания дать Украине приглашение в НАТО, ни желания сделать ее членом альянса", - заявил он в Twitter.

Коалиция для обучения украинских пилотов управлению F-16

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резник, также присутствовавший на саммите НАТО в Вильнюсе, коалиция для обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 была официально сформирована. Он поблагодарил Данию и Нидерланды "за лидерство в этом процессе", указав, что условия договоренности, закрепленные в специальном меморандуме, подразумевают, кроме прочего, возможность включения в обучающую программу и других типов самолета.

Ранее газета The Financial Times написала, что в коалицию по подготовке украинских пилотов войдут 11 стран, а для реализации долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр в Румынии.

Другие итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Участники саммита НАТО в Вильнюсе приняли решение в будущем тратить на военные расходы "не менее двух процентов" от своего валового внутреннего продукта. НАТО еще с 2006 года требует от членов альянса тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, однако в 2022 году только семь стран-союзниц - Греция, США, Великобритания, Польша, Латвия, Эстония и Хорватия - соответствовали этому критерию.

Новая военная помощь Украине

К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет "чуть менее 700 млн евро", заявил министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

По данным федерального министерства обороны, Германия отправит Киеву еще 40 боевых машин пехоты Marder, 25 боевых танков Leopard 1 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2. Кроме того, бундесвер предоставит две дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч дымовых снарядов.

В новый пакет также войдут средства для разведки и борьбы с дронами и разведывательный беспилотник Luna производства концерна Rheinmetall. Кроме того, Германия отправит Украине саперное и медицинское оборудование и оборудование для полевого госпиталя. Список военной техники и вооружений, входящих в новый пакет, состоит из 31 наименования, отметили в Минобороны ФРГ.

Между тем, беседуя с журналистами на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Борис Писториус заявил, что Германия остается верна решению не поставлять Украине крылатые ракеты.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Украине ракеты большой дальности. Это позволит стране лучше защищаться от российского нападения, обосновал свое решение французский лидер. Информацию о количестве и типе ракет президент Франции не уточнил. По данным агентства AFP, речь идет о ракетах SCALP.

Со своей стороны, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил в Вильнюсе, что военная помощь его страны Украине в 2023 году составит 960 миллионов долларов. "Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и технике. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную помощь Украине на 2,5 млрд норвежских крон (почти 240 млн долларов) до общей суммы в 10 млрд норвежских крон (почти 960 млн долларов) на 2023 год", - цитирует его заявление телеканал CNN.

Ход военных действий

В течение дня 11 июля Россия нанесла 54 авиаудара по целям в Украине и 38 раз обстреляла украинские города и позиции ВСУ из РСЗО, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, ВС РФ атаковали Украину при помощи 28 дронов-камикадзе, однако 26 ударных БпЛА, а также два разведывательных беспилотника были сбиты, отмечается в документе.

По данным украинской стороны, Россия по-прежнему концентрирует свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение дня произошло 17 боевых столкновений, пишет Генштаб ВСУ.

В свою очередь ВВС Украины нанесли за день 14 ударов по местам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника, а также три удара по российским системам ПВО, указано в сводке. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских установок на огневых позициях, 1 систему ПВО и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника, сообщает Генштаб ВСУ.

Между тем в американском Институте изучения войны высказали предположение, что ВСУ, судя по всему, удается постепенно окружать российские силы в Бахмуте и окрестностях города.

"Как украинские, так и российские источники в последние дни сообщали, что Украина укрепляет позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая местности, которые могут дать украинским силам огневое преимущество", - сообщили аналитики ISW утром 11июля. Украинское контрнаступление на этом направлении может реально угрожать российскому контролю над Бахмутом, но пока слишком рано предсказывать освобождение города, подчеркивается в сообщении.

В общей сложности за пять недель с начала контрнаступления ВСУ удалось освободить 253 квадратных км на различных направлениях - это больше, чем российские силы оккупировали во время зимнего наступления, подсчитал ISW.

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