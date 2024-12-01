"Пример честности". Марина Золотова награждена премией в ФРГ

Уже три с половиной года Марина Золотова находится в заключении. Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы по политически мотивированному делу. Наказание бывший главред крупнейшего в Беларуси онлайн-медиа отбывает в Гомельской колонии, условия в которой бывшие заключенные называют пыточными.

1 декабря в немецком городе Шорндорф пройдет церемония награждения международной премией имени Иоганна Филиппа Пальма за свободу слова и свободу печати. Лауреатами 2024 года стали главный редактор белорусского портала Tut.by Марина Золотова и медиа ZanTimes, которое пишет о правах человека в Афганистане.

Премия названа именем немецкого издателя, который жил в XIX веке и был казнен за свою деятельность. Каждые два года она вручается независимым журналистам, которые внесли вклад в развитие демократии и независимой прессы.

На сайте фонда имени имени Иоганна Филиппа Пальма отмечается, что Золотова столкнулась с жестокими репрессиями со стороны государства, однако проявила в работе необычайное мужество и честность. DW попросила коллег Марины рассказать про ее вклад в белорусскую журналистику.

"Могла общаться с Лукашенко и оставаться собой"

Главред издания Plan B Ольга Лойко, которая много лет работала на Tut.by и проходила обвиняемой по тому же делу, что и Марина Золотова, отмечает, что коллективу во главе с Золотовой удалось создать медиа, которому в Беларуси доверяли с двух сторон баррикад. "С Tut.by говорили все: чиновники, силовики, оппозиционные политики, бизнесмены, активисты, простые люди, - отмечает собеседница. - Чиновники обращались к Tut.by, чтобы донести свою позицию, потому что это был мощный инструмент. Благодаря нашим материалам государство могло устранить законодательные пробелы. Мы могли помочь собрать деньги на решение важной проблемы. И мы действительно старались не занимать ничью сторону, дать возможность высказаться всем".

Ольга Лойко отмечает, что важным было понимать: Tut.by - это медиа, которое работает в интересах общества. "Это было частью концепции, и в этом огромная заслуга Марины Золотовой. Она могла входить в любые кабинеты, общаться на интервью с Лукашенко, при этом оставаться собой и вести диалог со всеми".

Кроме того, по словам главреда Plan B, Марина собственным примером заряжала многих на работу: "Она классический трудоголик, который работает даже в отпуске".

Плакат со словами поддержки Марине Золотовой. Ноябрь 2023 года, Берлин Фото: DW

2020 год был самым сложным в работе редакции, когда под угрозой оказалась жизнь и свобода многих журналистов. Даже в такие моменты, по воспоминаниям коллег, Марина проявляла спокойствие и рассудительность. Рядом с ней сотрудники чувствовали себя более уверенно.

"Для меня ее выдержка была примером, - говорит директор издания Zerkalo и бывшая коллега Золотовой по Tut.by Александра Пушкина. - Казалось, если она так четко принимает вызов, каждый из нас может справляться со своими задачами. Это хороший пример руководителя, который ведет свою команду через шторм".

Помимо профессиональных качеств Александра указывает на невероятную эмпатию Марины Золотовой, которая искренне переживала, что происходит со страной, белорусами и коллегами: "Она всегда была там, где журналисты. К сожалению, часто это было под стенами РОВД. Думаю, это невероятное испытание для человека, который должен отправлять людей на работу в такие небезопасные условия, а потом разгребать последствия. Для меня это пример мужества и принятия на себя ответственности".

"Никто не может полноценно заменить Tut.by"

Юрист и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев отмечает, что уничтожение Tut.by - это большая потеря для общества. Весной 2021 года аудитория сайта из Беларуси составляла 3,3 млн уникальных пользователей в месяц или 63% охвата в стране.

"Ни в одной стране Восточной Европы не было такого успешного онлайн издания, - говорит собеседник. - Власти не просто уничтожили медиа, все материалы признаны экстремистскими, по сути, задним числом. И сегодня любого читателя можно привлечь к ответственности, если найти у него старый репост или лайк. В Беларуси вряд ли есть человек, который бы вообще не имел отношения к такому крупному ресурсу. И это нонсенс для правового государства".

Самым главным достижением медиа, по мнению Александры Пушкиной, было доверие читателей. "Люди знали: случись проблема, Tut.by может помочь ее решить, - говорит собеседница. - Такая репутация накапливается годами. И ты не можешь занимать чью-то сторону, ты должен давать объективную картину. В текущей ситуации никто не может полноценно заменить Tut.by. Государственные издания не могут говорить правду, они - часть пропаганды. А независимые издания лишены возможности полноценно работать, поскольку государство криминализировало взаимодействие с ними".

Агеев отмечает, что экономическая модель, созданная менеджерами Tut.by, позволяла редакции под руководством Золотовой проводить независимую политику. "После уничтожения Tut.by белорусское общество менее информировано, люди знают меньше правды", - считает представитель БАЖ.

Может ли Золотова и другие журналисты досрочно выйти на свободу?

По данным организации "Репортеры без границ", Беларусь находится на третьем месте в мире по количеству заключенных журналистов - сейчас за решеткой 36 человек. Хуже ситуация только в Китае и Мьянме.

Олег Агеев напоминает, что закон об амнистии принят таким образом, что не распространяется на политзаключенных, закрыта для них возможность и для условно-досрочного освобождения, замены наказания на более мягкое. Поэтому единственный способ раньше выйти на свободу - это помилование. "Но и здесь никаких гарантий, - поясняет юрист. - Нам известно, что количество подписанных прошений о помиловании гораздо больше, чем фактов освобождения. Все упирается в политическую волю Лукашенко".

Ольга Лойко считает, что журналистское сообщество не дорабатывает в адвокатировании вопроса об освобождения коллег: "У многих сроки больше, чем у лидеров оппозиции. Большинство осужденных - женщины, условия у них гораздо жестче, чем в мужских колониях. Нужна системная работа по освобождению заключенных журналистов, а не только акции с их портретами. В обмен Кара-Мурзы никто не верил, но люди над этим работали, и он вышел на свободу".