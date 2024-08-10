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Приложение Rutube пропало из магазина App Store

Даниил Сотников
10 августа 2024 г.

В российском видеохостинге удаление Rutube из App Store связали с "санкциями со стороны американской компании".

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Экран iPhone
Экран iPhoneФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO

Приложение Rutube пропало из магазина App Store, сообщается в Telegram-канале видеохостинга вечером в пятницу, 9 августа. По утверждению российской компании, это произошло из-за санкций. "Наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение", - говорится в сообщении Rutube.

В компании заявили, что Rutube "возглавляло рейтинг по скачиваниям приложения в App Store". Представители хостинга добавили, что будут добиваться его возвращения в магазин. В Google Play приложение Rutube все еще доступно.

В прошлый раз App Store удалял приложение Rutube в июне этого года, напоминает агентство РБК. Через десять дней оно снова появилось в магазине после апелляции компании.

Замедление YouTube в России

Большое количество скачиваний приложения Rutube можно объяснить началом в России кампании по фактической блокировке YouTube. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки видео на площадке до 70% к первым числам августа. В последние дни многие пользователи в РФ сообщали, что видеохостинг перестал нормально работать.

"Ростелеком" связал плохую работу YouTube с проблемами с оборудованием владельца видеохостинга Google. В Google подчеркнули, что проблемы с доступом к YouTube не связаны с действиями со стороны компании.

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