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Пригожин: ВСУ вернулись на юго-западные окраины Бахмута

Даниил Сотников
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 июня.

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Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в Бахмуте
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Бахмуте Фото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

На 466-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 4 июня (время московское).

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Комиссия по проверке убежищ в Киеве установила, что из 1078 проинспектированных укрытий столицы половина либо не готовы к использованию, либо их не удалось открыть, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как подчеркнул министр, он "с недоверием" воспринял информацию о том, что половина убежищ были открыты и признаны готовыми. "Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", - написал Камышин. 

По его словам, комиссия объяснила такой высокий процент тем фактом, что в первый день большинство проверенных укрытий были в школах, детсадах и больницах, а там ситуация немного лучше, чем в целом по городу.

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Минобороны Украины опубликовало ролик с намеком на ожидаемое контрнаступление. На видео украинские военные жестом призывают соблюдать тишину, после чего на экране появляется надпись: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Пригожин: ВСУ вернулись на юго-западные окраины Бахмута

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Владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что подразделения ВСУ находятся на юго-западе Бахмута, где, по его словам, должны были быть силы РФ. "На сегодняшний день имеются информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ", - сказал Пригожин.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ контролируют юго-западные окраины Бахмута. "Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - написала Маляр.

Хроника событий 4 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 июня 14.00 - 23.59 >>>

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