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Пригожин: В ЧВК "Вагнер" прекращен прием наемников

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По словам основателя Евгения Пригожина, его компания пока не испытывает дефицита в личном составе. "Вагнер" продолжает работу в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси, сообщил он.

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Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"
Евгений ПригожинФото: AP/picture alliance

Российская частная военная компания "Вагнер" приостановила набор наемников на неопределенный срок, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. "Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако, будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) "группу", которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займемся набором", - рассказал Пригожин в сообщении, выложенном в Telegram-канале Grey Zone в понедельник, 31 июля.

По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси, большая часть наемников сейчас находится в отпуске, так как "перед этим был длительный период очень напряженной работы". "Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России", - сказал он.

В начале июля ЧВК Вагнера уже объявляла о приостановке на один месяц набора наемников из-за временного неучастия в войне в Украине и переезда в Беларусь.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

После вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в конце июня Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что "уйдет" в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании "ВоенТВ", в котором говорилось об "учебных местах" в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Член совета командиров ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

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