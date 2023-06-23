Пригожин: Боевики ЧВК "Вагнер" входят в Ростов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 июня.

На 486-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 24 июня (время московское).

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Боевики ЧВК "Вагнер" входят в Ростов, заявил владелец компании Евгений Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале "Кепка Пригожина". "Если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех… Мы идем до конца", - предупредил он.

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Американские чиновники внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет CNN. "Официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство "злом" и сказал, что их "необходимо остановить", - как нечто большее, чем его обычная риторика", - говорит источник телеканала. Он отмечает, что эти заявления отличаются от предыдущей его критики еще и тем, что им не предшествовал какой-то успех ВСУ. "Это реально", - сказал американский чиновник.

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Ракетная угроза на юге и востоке Украины, пишут украинские Telegram-каналы, не приводя подробностей.

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В обещанном специальном выпуске новостей ведущая Первого канала Екатерина Андреева зачитала официальные сообщения ЦОС ФСБ, Национального антитеррористического комитета, министерства обороны РФ и Генпрокуратуры РФ о ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и его владельца Евгения Пригожина. Обнародованное Пригожиным видео якобы последствий удара Минобороны по позициям ЧВК "Вагнер" было названо постановочным. О том, что именно заявил ранее Пригожин и к чему призвал, Андреева не рассказала.

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Издание РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, сообщило, что в Ростовской области движутся две колонны военной техники ЧВК "Вагнер". Первая, длиной около 50 км, едет через КПП Новошахтинск, вторая, 80-километровая, - через КПП Волошино. Источником своей информации РИА ФАН назвало провоенный Telegram-канал Dontstopwar. Между тем каких-либо подтверждений этих сведений пока не поступало.

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Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" , не называя источников информации, сообщает, что несколько частей, в том числе 45-я отдельная бригада спецназначения, "отказались выйти из казарм против Вагнера". "Кстати, в ВДВ всегда симпатизировали Пригожину", - комментирует канал.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бойцам Росгвардии переходить на его сторону. "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner".

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Вооруженные силы Украины, "воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки", сосредоточивают на Бахмутском тактическом направлении подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад на исходных рубежах для наступательных действий, утверждает министерство обороны России.

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Первый канал анонсировал выход специального выпуска новостей "через несколько минут".

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В Москве "под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

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Боевики ЧВК "Вагнер" ответили на обращение генерала Сергея Суровикина, заявив, что "остаются верны самому перспективному политику и будут выполнять любой его приказ". "Ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то, что началось", - говорится в Telegram-канале "AP Wagner" .

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Telegram-канал Dom Mash опубликовал видео, на котором видны военная техника и полиция в центре Ростова.

В Украине зафиксированы пуски российских крылатых ракет по ее территории

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На фоне быстро развивающейся обстановки, вызванной попыткой мятежа ЧВК "Вагнер", в Украине зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101/555 российской стратегической авиацией. Согласно расчетным данным Воздушных сил ВСУ, ракеты войдут в воздушное пространство Украины примерно в 02.20 по местному времени.

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К боевикам ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев. "Это удар в спину стране и президенту. Только президент в праве назначать высший состав вооруженных сил, а вы сейчас пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Такая провокация могла быть придумана только врагами Российской Федерации", - заявил генерал-лейтенант Алексеев.

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Главнокомандующий ВКС России и бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться. "Пока не поздно", необходимо "подчиниться воле и приказу" президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации, а проблемы решать "мирным путем", заявил Суровикин, которого считают союзником Евгения Пригожина в структурах министерства обороны РФ. "Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в тяжелое для страны время", - сказал генерал.

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Жители Москвы продолжают сообщать о военной технике, появившейся на улицах города.

ФСБ призвала боевиков ЧВК "Вагнер" задержать Пригожина

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Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не комментировал ситуацию, сложившуюся после заявлений Евгения Пригожина о "марше справедливости", расцененных властями как попытка вооруженного мятежа. Между тем многие СМИ обратили внимание на то, что пресс-служба Кремля в полночь по московскому времени обнародовала видеообращение президента РФ по случаю Дня молодежи. "Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет", - призвал Путин.

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ФСБ России призвала боевиков ЧВК "Вагнер" "не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", передает РИА "Новости".

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ФСБ России расценила действия Евгения Пригожина как организацию вооруженного мятежа. "За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В свою очередь Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ подчеркнул, что "заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России". "Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации. Информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы МО РФ ударах по ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является провокацией", - заверили в ЦОС.

В городах России после заявлений Пригожина вводят план "Крепость"

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В отделах полиции Москвы на фоне заявлений владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявлен план "Крепость", сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" . Источники Telegram-канала Astra говорят, что московские силовики также "неофициально" приведены в повышенную готовность. По информации канала, руководство дало сотрудникам силовых ведомств распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".

Аналогичная ситуация - в Ростове-на-Дону, где располагается штаб российской армии. В нескольких отделах полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", пишет Telegram-канал Baza . "Сотрудники подняты по тревоге. Является ли тревога учебной и каковы ее причины, выясняется", - говорится в посте.

Ростовское издание 161.ru подтверждает эту информацию: "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", - отметил источник издания в силовых структурах.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Он также предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

По данным издания "Вот Так" , которое ссылается на двух собеседников среди военнослужащих, в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина начали вооружать срочников.

Хроника событий 23 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 июня 00.00 - 13.59 >>>

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