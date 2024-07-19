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Приговоренный к смертной казни Рико К.
Рико К. (Rico K.) - гражданин Германии, в 2024 году приговоренный к смертной казни в Беларуси.
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Новости
26.07.2024
26 июля 2024 г.
Берлин критикует Минск за интервью с приговоренным к смерти
25.07.2024
25 июля 2024 г.
В Беларуси показали видео с немцем, приговоренным к смерти
22.07.2024
22 июля 2024 г.
МИД Германии работает над делом Рико Кригера
20.07.2024
20 июля 2024 г.
В Минске заявили о консультациях с Берлином по делу Кригера
19.07.2024
19 июля 2024 г.
Гражданина Германии приговорили к смертной казни в Беларуси
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Контекст
Без прогулок и звонков. Немец в РБ в ожидании расстрела
Без прогулок и звонков. Немец в РБ в ожидании расстрела
Рико Кригер - первый иностранец, приговоренный в Беларуси к смертной казни. DW - об условиях содержания осужденного.
Правосудие и закон
25.07.2024
25 июля 2024 г.
Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов
Как и зачем Рико Кригер попал в Беларусь: версии экспертов
Гражданина ФРГ, приговоренного к смерти в Беларуси, могут обменять на Вадима Красикова. Но в деле Кригера много загадок.
Политика
23.07.2024
23 июля 2024 г.
Что известно о гражданине ФРГ, которому грозит расстрел в РБ
Что известно о гражданине ФРГ, которому грозит расстрел в РБ
Это первый смертный приговор в Беларуси иностранному гражданину. И первый - за преступление без жертв.
Правосудие и закон
20.07.2024
20 июля 2024 г.
Всего публикаций: 10
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