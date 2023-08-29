Приговор по делу Дженнифер В. - приговор геноциду езидов

Процесс по делу вернувшейся из Ирана немецкой джихадистки завершился вынесением приговора - ей и жестоким действиям всего "Исламского государства" в отношении езидов. Процесс в Мюнхене войдет в историю.

14 лет лишения свободы - такое наказание во вторник, 29 августа, вынес Высший земельный суд в Мюнхене немецкой исламистке 32-летней Дженнифер В. (Jennifer W.). Ее признали виновной в преступлении против человечности, а также в порабощении, повлекшем смерть. По мнению судей, Дженнифер В. действовала из презрения к человечеству.

Ребенок умер в муках

Сколько стоит человеческая жизнь? И насколько тяжела вина человека, ставшего свидетелем смерти пятилетнего ребенка? Смерти езидской девочки Рании, которую вместе с матерью похитили из дома боевики-террористы так называемого "Исламского государства" (ИГ), а затем продали в рабство.

На процессе по делу Дженнифер В. Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Так Рания с ее мамой оказались в иракской Фаллудже в доме супружеской пары джихадистов: перебравшейся в террористический "халифат" Дженнифер В. и иракца Тахи А. Именно Таха А. в наказание приковал Ранию цепями и оставил на палящей жаре. Девочка умерла в муках от жажды, а немецкая сторонница ИГ не сделал ничего, чтобы спасти ее. Это случилось в августе 2015 года.

В октябре 2021-го мюнхенский суд приговорил вернувшуюся в Германию джихадистку к десяти годам лишения свободы, в том числе за членство в террористическом объединении за границей, пособничество попытке убийства, попытке совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Приговор был слишком мягким

Немецкая журналистка Дюзен Теккал, сама по происхождению езидка, знает о настроениях среди езидов. "В целом приговор был воспринят как слишком мягкий", - рассказала DW основатель организации помощи HAWAR.help, оценивая наказание, вынесенное два года назад.

Немецкая журналистка Дюзен Теккал Фото: DW

Десять лет лишения свободы и отнесение действий Дженнифер В. к категории уголовно наказуемых деяний небольшой тяжести не устроили и Федеральную прокуратуру. Она подала апелляцию в Федеральный верховный суд. И добилась успеха: суд нашел в приговоре юридические ошибки. Поэтому дело рассматривалось повторно.

"Федеральная прокуратура права, указывая на то, что порабощение нельзя считать деянием небольшой тяжести", - подчеркивает Теккал. Говоря о женщинах, поддерживавших ИГ, она уточняет, что те не были простыми горничными, "выполнявшими работу по дому за злых мужчин". "Они были соучастницами убийств, поработительницами. Они несли в своих сердцах всю идеологию джихадизма", - подчеркивает Теккал.

Судебный процесс войдет в историю права

Мать убитой девочки присоединилась к обвинению в этом судебном процессе. Ее интересы представляет берлинский адвокат Натали фон Вистингаузен (Natalie von Wistinghausen). По ее словам, мать хотела бы, чтобы подсудимой вынесли более суровый приговор.

Немецкий бундестаг признал преследование езидов со стороны ИГ актом геноцида Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

В то же время, добавила адвокат, "и эта клиентка, и другие наши клиенты-езиды постоянно говорят, что их волнует не только то, чтобы наказание последовало за преступления, совершенные против них лично. Но и чтобы весь мир узнал о том, что произошло с езидами, и чтобы подобное не повторилось".

"Это имело бы огромное значение, поскольку впервые в мире был бы положен конец безнаказанности геноцида и преступлений против прав езидов", - указывает Дюзен Теккал. Она также считает предварительную работу, проделанную прокуратурой и Высшим земельным судом в Мюнхене, решающей для принятия немецким бундестагом в январе 2023 года постановления, квалифицировавшего преследование езидов со стороны ИГ как акт геноцида.

Кампания истребления на севере Ирака

Ни одна группа населения не пострадала от террора ИГ так сильно, как езиды, которых джадидисты называют "дьяволопоклонниками". В начале августа 2014 года боевики террористической группировки напали на район компактного проживания езидов на севере Ирака с целью уничтожения этого меньшинства. Последовали массовые убийства мужчин, похищение и обращение в рабство женщин и детей, драматическое бегство десятков тысяч людей, большинство из которых до сих пор живут в лагерях беженцев.

Езиды в лагере беженцв на севере Ирака, август 2014 года Фото: Khalid Mohammed/File/AP/picture-alliance

Похищение Рании и ее матери было частью этой кампании. Иракец Таха А., купивший их в качестве рабов, а затем приковавший девочку и оставивший под палящим солнцем, был приговорен Высшим земельным судом во Франкфурте к пожизненному заключению в ноябре 2021 года за геноцид против езидов и преступления против человечности. Это произошло спустя месяц после вынесения первого приговора его бывшей жене Дженнифер В.

Первый судебный процесс по ее делу затянулся более чем на два с половиной года. Суд за тысячи километров от места преступления проходил непросто. Приходилось привлекать множество свидетелей, чтобы доказать, что преступление совершила именно Дженнифер В. Мать Рании также вынуждена была снова и снова рассказывать о том, что происходило, наверное, в самый тяжелый день в ее жизни.

Дженнифер В. демонстрирует раскаяние

На этот раз судебный процесс длился всего два месяца. И Дженнифер В. показала себя с новой стороны: в ходе первого процесса молодая женщина в основном молчала и не проявляла особых эмоций. На этот раз экс-джихадистка, у которой есть своя дочь, заговорила.

Она говорила о раскаянии, разрыдалась во время заключительного слова. Она призналась, что держала пистолет у головы матери Рании, требуя прекратить оплакивать смерть ее дочери. Она сказала, что "неправильно вела себя на предыдущем процессе", поскольку боялась наказания.

В своем ходатайстве одвокат Дженнифер В. выступил за то, чтобы суд придерживался первоначально назначенного наказания в виде десяти лет лишения свободы. Каким бы ни был в конечном счете приговор суда, езиды будут внимательно следить за развитием событий. "Езидская община не может позволить себе отвести взгляд", - уверена Дюзен Теккал.

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