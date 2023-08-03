Приговор оппозиционеру Андрею Пивоварову остался в силе

Суд не счел убедительным ни один из 12 доводов в кассационной жалобе политика. Пивоваров был приговорен к четырем годам колонии по делу о руководстве "нежелательной организацией".

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отклонил жалобу бывшего директора оппозиционного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам лишения свободы по делу о руководстве "нежелательной" организацией, сообщила в четверг, 3 августа, супруга политика Татьяна Усманова в интервью изданию "Новая газета Европа".

Пивоваров участвовал в заседании суда по видеосвязи из исправительной колонии №7 в городе Сегежа в Карелии. Его адвокат Сергей Бадамшин участвовал в процессе также по видеосвязи - из Москвы. Пивоваров считает себя невиновным и добивается оправдания.

Бадамшин в своем Telegram-канале сообщил, что кассационная жалоба Пивоварова содержала 12 доводов. "4 Кассационный суд общей юрисдикции оставил 12 доводов жалобы о существенном нарушении закона по делу Андрея Пивоварова без удовлетворения, приговор и апелляционное определение - без изменения", - написал он.

В конце июля Андрей Пивоваров женился в колонии на соратнице Татьяне Усмановой. Часть процедуры проходила в ЗАГСе без присутствия жениха.

Строгие условия содержания

19 мая стало известно, что Пивоварова перевели на строгие условия содержания в ИК-7 в Карелии. Ему разрешено получать лишь три передачи в год (заключенным, которых содержат в обычных условиях - шесть). Кроме того, по два с половиной часа ему разрешают смотреть телевизор.

Андрей Пивоваров был этапирован в ИК-7 в Сегеже в январе. Сразу после прибытия его отправили в помещение камерного типа до конца апреля. Позднее его близкие сообщили, что политика в ходе этапирования дважды помещали в штрафной изолятор.

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