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Тирасполь в ПриднестровьеФото: Goran Stanzl/Pixsell/imago images
КонфликтыУкраина

Приднестровье просит РФ увеличить численность миротворцев

32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 мая.

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На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 8 мая (время московское).

Приднестровье просит Москву увеличить численность миротворцев

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Власти самопровозглашенного Приднестровья обратились к Москве с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава представительства непризнанной республики в Москве Леонид Манаков. Он назвал миротворцев "основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве". "Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", - настаивает Манаков. По его словам, сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450.

В Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не отреагировали на эту просьбу приднестровских властей.

Хроника событий 8 мая 00.00 - 13.59 >>>

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