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Причиной крушения вертолета Раиси назвали погодные условия

Алексей Волошинов
2 сентября 2024 г.

Комиссия по расследованию причин крушения вертолета экс-президента Ирана опубликовала свой окончательный отчет.

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Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси
Бывший президент Ирана Эбрахим РаисиФото: Iranian Presidency/AFP

Причиной крушения вертолета экс-президента Ирана Эбрахима Раиси стали "сложные климатические и атмосферные условия региона в весенний период" и внезапное появление "густой массы плотного и поднимающегося тумана". К таким выводам пришла комиссия по расследованию причин аварии, сообщает иранское агентство Mehr в воскресенье, 1 сентября.

В сообщении агентства отмечается, что комиссия "тщательно изучила технические, инженерные, электронные и навигационные характеристики разбившегося вертолета" и исключила другие причины аварии, установив, что вертолет столкнулся с горой.

Крушение вертолета Эбрахима Раиси

В мае 2024 года стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати погибли при крушении вертолета на северо-западе Ирана по пути из Азербайджана.

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