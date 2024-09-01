Причиной крушения вертолета Раиси назвали погодные условия

Причиной крушения вертолета экс-президента Ирана Эбрахима Раиси стали "сложные климатические и атмосферные условия региона в весенний период" и внезапное появление "густой массы плотного и поднимающегося тумана". К таким выводам пришла комиссия по расследованию причин аварии, сообщает иранское агентство Mehr в воскресенье, 1 сентября.

В сообщении агентства отмечается, что комиссия "тщательно изучила технические, инженерные, электронные и навигационные характеристики разбившегося вертолета" и исключила другие причины аварии, установив, что вертолет столкнулся с горой.

Крушение вертолета Эбрахима Раиси

В мае 2024 года стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати погибли при крушении вертолета на северо-западе Ирана по пути из Азербайджана.