При взрыве АЗС в Грозном погибли четверо человек

По данным СМИ, погибших убило отлетевшей цистерной. В МЧС сообщили, что среди них было двое детей.

При взрыве цистерны с газом в Грозном погибли четыре человека, сообщило агентство ТАСС в субботу, 12 октября.

Взрыв произошел на автозаправке на проспекте Мохаммеда Али. Цистерна с газом отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Повреждены также оказались несколько автомобилей. Площадь возгорания составила 900 кв. м.

В результате взрыва и пожара погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили в МЧС РФ. По данным Telegram-канала Baza, погибшие были убиты отлетевшей цистерной. В Минздраве республики сообщили о пяти пострадавших.

"Следственным управлением СК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщили в СК.