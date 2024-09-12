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При ударе РФ по Конотопу пострадали 13 человек

Александра Иванова
12 сентября 2024 г.

По данным Сумской ОВА, российские войска направили ударные дроны Shahed на жилые дома, образовательные и медицинские учреждения. Ранения разной степени тяжести получили 13 человек.

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Иранский БПЛА Shahed (фото из архива)
Иранский БПЛА Shahed (фото из архива)Фото: Middle East Images/picture alliance

В результате российского удара по городу Конотопу в Сумской области Украины в ночь на четверг, 12 сентября, пострадали 13 человек, сообщает областная военная администрация. "Враг совершил массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской общины. Россияне применили БПЛА типа Shahed, направив их в том числе на жилые дома, учебные заведения и медицинские учреждения. По предварительным данным, в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным Сумской ОВА, на месте работают аварийно-спасательные службы. Проводится ликвидация последствий авиационного удара. Информация о последствиях уточняется.

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что госпитализированы двое мужчин, один из них в очень критическом состоянии. По его словам, в городе сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Без света остались, в частности, городская больница и водоканал, идут восстановительные работы. В Конотопе наблюдаются трудности с водоснабжением, добавил мэр.

Кроме того, по данным Семенихина, повреждены несколько образовательных учреждений, медицинские здания, а также разрушен участок трамвайных путей в центре города.

"Нам сейчас не хватает пожарных команд. Задействуем, в частности, пожарные машины, которые нам передали поляки. Задействуем пожарные машины из других городов", - цитирует Семенихина онлайн-издание "РБК-Украина".

Сообщения о взрывах в Хмельницкой области

Между тем около 3 часов ночи украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. В  регионе была объявлена воздушная тревога.

О беспилотниках в небе над Киевской областью сообщила также в Telegram Киевская областная военная администрация. Воздушные силы ВСУ зафиксировали дроны Shahed в целом ряде областей Украины.

 

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