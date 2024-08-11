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При ударе РФ по Киевской области погибли два человека

Екатерина Венкина | Кирилл Шестаков
11 августа 2024 г.

В результате падения обломков ракеты на жилые дома погибли два человека, еще три получили тяжелые травмы, сообщила ГСЧС Украины.

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Взрывы над Киевом в результате атаки дронов
Взрывы над Киевом при атаке дронов (31 июля 2024 года)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В центре и на востоке украинской столицы прозвучали взрывы. Об этом в ночь на воскресенье, 11 августа, сообщило агентство AFP. По данным ГСЧС Украины, в результате падения обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области погибли мужчина и его 4-летний сын: их нашли под завалами здания. Еще три человека получили тяжелые травмы.

В Киеве звучали сирены воздушной тревоги, на фоне ночного неба были видны по меньшей мере две вспышки, передал корреспондент AFP. "В Киевской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" - написал в Telegram столичный градоначальник Виталий Кличко. В Воздушных силах Украины сообщили об атаках на пяти направлениях.

В последние дни у многих украинцев растет обеспокоенность, что Москва может активизировать воздушные налеты в ответ на прорыв ВСУ границы в Курской области, констатировало AFP.

Губернатор: Над Воронежской областью сбили десять беспилотников

Между тем в России губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в результате падения осколков дронов на территории Воронежа "зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта", указал чиновник. "Оперативная ситуация под контролем", - добавил Гусев.

МЧС РФ: Из Курской области эвакуированы свыше  76 тыс. человек

В МЧС России 10 августа сообщили, что из Курской области эвакуированы "уже более 76 тыс. человек". По данным ведомства, в 60 временных пунктах размещения (26 из них - в Курской области) - свыше 4,3 тыс. человек. Эвакуация ведется железнодорожным и автомобильным транспортом. Жителей принимают в Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Тверской и Тульской областях, добавили в министерстве.

Мэр Игорь Куцак разместил в Telegram фото с разрушениями одного из жилых домов в Курске. По его версии, "сбитая украинская ракета упала" на здание. Пострадали 13 человек, двое из них - в тяжелом состоянии, добавил он. Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, уточнил Куцак.

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