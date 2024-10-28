При ударе РФ по центру Херсона погибли два человека

В результате российского обстрела жилых домов в Центральном районе Херсона два человека погибли и еще четверо были ранены.

Российские войска вечером 27 октября "массированно обстреляли" Центральный район Херсона, сообщила утром в понедельник, 28 октября, областная прокуратура. По ее данным, в результате обстрела погибли две женщины: 50 лет и 71 года. Еще четыре местных жителя, среди них 13-летний мальчик, получили ранения. Кроме того, повреждены четыре многоэтажных здания и частные жилые дома.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал в Telegram кадры с пострадавшим многоэтажным жилым домом.

Обстрелы Харькова и Чугуева: есть пострадавшие

Вечером 27 октября и в ночь на 28 октября войска РФ нанесли также удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова и по городу Чугуеву в Харьковской области.

В Харькове в результате удара по девятиэтажному жилому дому в Холодногорском районе пострадали семь человек, в том числе 16-летняя девушка, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, в здании повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Холодногорском районе Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы. По предварительным данным, всего в результате ударов по Харьковской области ранен 21 человек, в том числе 5 детей.

Российские военные не комментировали обстрелы.